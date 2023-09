Lionel Messi: "Nos gustaría que llegue la nena"

Lionel Messi brindó una entrevista con el humorista Migue Granados en Olga, su canal de streaming en You Tube, que vieron más de 300 mil personas en vivo, y reveló que le gustaría agrandar su familia.

Consultado sobre si "la fabrica estaba cerrada", Leo fue contundente con la respuesta sobre si quisiera tener otro hijo: “Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”.

Además, se deshizo en elogios para Antonela Roccuzzo en su rol como mamá: “Antonela es buena madre, la admiro a full. Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada, a veces nos vamos un mes, un mes y medio y ella esta todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo...”.

El comediante viajó a Estados Unidos con su coequiper Lucas Fridman en el éxito que comparten "Soñe que volaba". El estilo particular del programa logró sacar una versión inédita del crack.

El diálogo entre Messi y Migue Granados

-Migue Granados: ¿Ya cerraste la fábrica no?

-Lionel Messi: No sé

-Migue Granados: No pará, boludo, te van a comer la herencia. ¿Cuatro? ¿Un bebe de nuevo?

-Lionel Messi: Y nos gustaría...

-Migue Granados: ¿Están en la búsqueda?

-Lionel Messi: No, no, no estamos en la búsqueda, pero nos gustaría si llega la nena

-Migue Granados: Dicen que para que sea nena tiene que ver con el tamaño.

-Lionel Messi: *risa timida*

-Migue Granados: Y si ya el tamaño es exagerado, ya son todos varones...