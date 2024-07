Lionel Scaloni: "Leo está bien y será parte del partido"

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi está bien, está para jugar y será parte del equipo, aseguró este lunes el entrenador, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa de cara al partido de este martes por las semifinales de la Copa América ante Canadá en East Rutherford, Nueva Jersey.

"Leo está bien, así que mañana será parte del partido, está para jugar y estamos tranquilos", aseguró Scaloni en el MetLife Stadium.

"El nivel de Messi está bien, es fundamental para nosotros y sé lo que nos puede dar así no esté en condiciones óptimas", remarcó el DT quien estuvo acompañado por el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico.

Messi arrastra desde el partido contra Chile, por la segunda fecha del Grupo A, una molestia en el aductor derecho que lo sacó del encuentro ante Perú en Miami y lo tuvo en un nivel discreto ante Ecuador, el último jueves en los cuartos de final en Houston.

Argentina tuvo un auspicioso debut en la Copa América con un triunfo 2-0 sobre Canadá y luego logró dos victorias ante Chile (1-0) y Perú (2-0). En los cuartos de final eliminó a Ecuador al imponerse 4-2 en una definición por penales tras un 1-1 en los 90 minutos.

"No sé qué equipo va a poner Canadá y más allá de las fortalezas que tengan en ciertos sectores de la cancha pondremos un equipo que las pueda contrarrestar y hacerles daño", sostuvo el director técnico de Pujato, provincia de Santa Fe.

"Canadá le ha puesto difíciles las cosas a todos e intentaremos que el partido se decante por nuestro lado con nuestro juego, y con nuestras armas esperamos llevar el partido de nuestro lado", agregó.

En relación al día de descanso extra que tiene la Selección Argentina respecto a Canadá, afirmó: "Creemos que si hubiera sido el tercer día tendríamos una pequeña ventaja, pero como son cuatro los jugadores están totalmente recuperados y no creo que sea una ventaja", afirmó.

En cuanto a la chance de volver a Messi y Angel Di María juntos y desde el arranque sostuvo: "Es una posibilidad, han jugado juntos, han estado en el banco y el equipo también respondió, esa es una tranquilidad. Así que lo definiremos luego", expresó.

Respecto a si juega como titular Lautaro Martínez o Julián Alvarez, el técnico campeón de América aseguro: "Cada delantero nos aporta gol que es lo más importante. Al que le toque jugar ojalá nos dé eso y el sacrificio de querer ayudar al equipo. A ambos les ha tocado salir, pero en el fútbol de hoy es normal que pasen estas cosas cuando tenes grandes jugadores, alguno debe dejarle el lugar al otro", aseguró.

Scaloni es el único DT que continúa en su puesto desde la última edición de la Copa América y eso es algo que destacó el mismo entrenador a la hora de hablar de la importancia de un proceso. "Es lo que toca en el fútbol. Soy un agradecido de poder estar, porque en 2019 o antes no estábamos muy bien y se aguantó el proceso. Si no hubiese ocurrido o quizás sí, capaz no se hubiese podido. Lo importante es saber cuando un proceso se termina o no. Creo que a veces hay que saber soportar cuando hay un momento malo", afirmó.

Por su parte, el lateral Nicolás Tagliafico expresó: "Se pudo ver en esta Copa América lo trabajado que están todos los equipos. La mayoría fueron empates y yendo a penales. Todos estamos intentando con nuestras armas lograr goles, y físicamente la realidad es que se empareja todo y los partidos están duros. Trabajamos en eso y en nuestra calidad futbolística que marcha una diferencia", manifestó.

Con respecto a Canadá, el ex Independiente de Avellaneda sostuvo: "Es un equipo bien trabajado y compacto en cada una de sus líneas. Ya lo enfrentamos, los conocemos y nos conocen, buscaremos la mejor manera posible para hacerles daño", dijo.

El partido ante los canadienses se jugará este martes a las 21 -hora de Argentina- en el MetLife Stadium. El ganador del duelo enfrentará en la final del domingo en Miami al vencedor del Uruguay-Colombia, previsto para el miércoles en Charlotte.

El partido de Argentina-Canadá será televisado por la TV Pública, TyC Sports, DSports y Telefe.