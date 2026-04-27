Llega una nueva edición del Festival "Ramal Teatro"

Durante cuatro días, Rada Tilly y Comodoro Rivadavia serán punto de encuentro del teatro patagónico y nacional. Del 30 de abril al 3 de mayo, el III Festival de Teatro “Ramal Teatro” vuelve a la región con una programación que reúne obras de distintos puntos del país y propone una experiencia cultural que conecta territorios, miradas y públicos.

Organizado por el espacio independiente Actitud Pandora, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rada Tilly, el festival se consolida en su tercera edición como un circuito de intercambio, encuentro, producción y formación en la Patagonia. Inspirado en los recorridos del histórico Ferrocarril Comodoro Rivadavia de las décadas del ’30 y ’40, retoma la idea de los “ramales” como líneas de conexión entre ambas ciudades. Declarado de Interés Legislativo Municipal en 2023, continúa creciendo con una propuesta que prioriza la calidad artística y el encuentro entre elencos y público.

Programación

La edición 2026 se desarrollará en tres sedes: Actitud Pandora y el Teatro Español, en Comodoro Rivadavia, y el Centro Cultural Rada Tilly, que funcionará como un nodo clave del festival, acercando al público local una destacada selección de obras nacionales. Las entradas a las funciones podrán adquirirse en de Actitud Pandora escribiendo al: 297 416-1200.

En Rada Tilly, la programación comenzará el jueves 30 de abril a las 20 horas con “Show de mi”, de Elo Vázquez, un espectáculo de clown que combina humor, magia y destrezas escénicas.

El viernes 1 de mayo a las 20 horas se presentará “Un poco viva”, una obra contemporánea que explora la exposición y la necesidad de ser vistos.

El sábado 2 de mayo a las 20 horas llegará “La soledad de las flores”, una propuesta poética sobre la identidad y la transformación. Esta obra está inspirada en poesía de Luciana “Tani” Mellado, poeta, docente e investigadora de Comodoro.

El cierre será el domingo 3 de mayo a las 17 horas con “Cerdiña, la niña y el jabalí”, una obra para toda la familia que combina teatro y títeres con una mirada sensible sobre la naturaleza.

Un festival en crecimiento

“Queríamos invitar a toda la comunidad a que vengan a presenciar estas obras. Llegan elencos de Río Negro, Santa Cruz, Comodoro Rivadavia y Buenos Aires”, expresó Alfaro Valente.

Por su parte, Gonzalo Dato destacó: “Este año sumamos nuevas provincias y, por primera vez, una obra para las infancias que habla de nuestro territorio patagónico”.

Con esta propuesta el Festival Ramal Teatro continúa consolidándose como un espacio que impulsa el intercambio cultural y fortalece la identidad regional, potenciando la circulación de propuestas teatrales y expandiendo el vínculo entre el teatro y la comunidad, potenciando su alcance.