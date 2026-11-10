Un ciudadano italiano de 34 años fue detenido en una vivienda de Canning, provincia de Buenos Aires. Tenía una alerta roja de Interpol y era requerido por la Justicia alemana, que investiga una presunta red de tráfico de drogas entre Sudamérica y Europa.

Lo buscaba Interpol por tráfico de cocaína y estaba escondido en Argentina

Un ciudadano italiano que era buscado internacionalmente por su presunta vinculación con el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa fue detenido por la Policía Federal Argentina (PFA) durante un operativo realizado en la localidad bonaerense de Canning.

El hombre, de 34 años, tenía un pedido de captura internacional con Notificación Roja de Interpol, emitido en octubre de 2026, y era requerido por las autoridades judiciales de Alemania, que solicitaron su detención con fines de extradición.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría actuado como intermediario en operaciones vinculadas al envío de cocaína desde países sudamericanos hacia territorio alemán.

Lo encontraron oculto en una vivienda de Canning

La búsqueda comenzó a partir de un requerimiento de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), con intervención de Diego Iglesias y Patricia Cisneros.

A través de distintas tareas de inteligencia criminal, efectivos de la División Operaciones Federales lograron establecer que el prófugo se encontraba oculto en un inmueble de Canning, en la provincia de Buenos Aires.

Con las pruebas reunidas y la vigencia de la orden internacional, el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, autorizó el allanamiento de la propiedad y la detención del sospechoso.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), con la colaboración de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal.

Espera su extradición a Alemania

Durante el operativo, los investigadores lograron detener al ciudadano italiano y secuestraron un teléfono celular, que quedó a disposición de la Justicia.

El hombre es investigado por su presunta participación en maniobras de comercialización internacional de estupefacientes, particularmente en operaciones relacionadas con el traslado de cocaína hacia Alemania.

Tras su captura, quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes a su posible extradición.

La detención permitió localizar a un sospechoso que era buscado por las autoridades europeas y sobre quien pesaba una orden de captura internacional vigente desde octubre.