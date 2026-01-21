Un hombre que tenía un pedido de captura vigente desde hace ocho años por una causa de abuso sexual con acceso carnal fue detenido en la localidad de Lago Puelo, tras un procedimiento realizado por la Policía Federal Argentina.

Lo buscaban desde 2018 por abuso sexual y lo detuvieron en Lago Puelo

La detención fue concretada por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Esquel, en el marco de tareas preventivas y de control que la fuerza lleva adelante de manera permanente, junto al monitoreo de requerimientos judiciales a través de los sistemas informáticos policiales.

Según se informó oficialmente, el individuo era intensamente buscado por la Justicia de Esquel desde el 16 de marzo de 2018, cuando la Oficina Judicial emitió la orden de captura en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal.

A partir de tareas investigativas, los agentes lograron establecer su paradero actual en Lago Puelo y lo localizaron en inmediaciones de su lugar de trabajo, donde se concretó la detención sin que se registraran incidentes.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la ciudad de Esquel y quedó alojado en la sede de la División Unidad Operativa Federal, donde permanece a disposición del juez interviniente para el cumplimiento de las diligencias judiciales correspondientes.