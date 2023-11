Lo condenaron a 17 años y ratifican que seguirá preso

El tribunal de control ante quienes se realizó la audiencia estuvo conformado por Daniela Arcuri y Alejandro Soñis, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Facundo Oribones, procurador de fiscalía; en tanto que a Vázquez la representó Vanesa Vera, defensora pública.

En un primer momento el procurador de fiscalía realizó un breve resumen del trámite de la causa: el 8 de mayo de 2022 los jueces Raquel Tassello, María Laura Martini y Ariel Tedesco condenaron a Vázquez a 17 años de prisión, al encontrarlo autor penalmente responsable de “desobediencia en cuatro hechos; también por amenazas coactivas, dos hechos; asimismo por amenazas simples; por amenazas agravadas por el uso de arma; y finalmente por tentativa de homicidio agravado por ser cometido contra una persona que se tuvo relación de pareja, y en contexto de violencia de género; y por la utilización de arma de fuego, en concurso real”.

El 28 de marzo de este año la Cámara en lo Penal rechazó la impugnación ordinaria y confirmó en todos sus términos la sentencia condenatoria de primera instancia, doble conforme. Se rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa y ésta presentó queja ante la Sala Penal; asimismo la causa se encuentra elevada en consulta ante el Superior Tribunal de Justicia provincial por el monto elevado de la pena.

El procurador de fiscalía sostuvo que no han variado las condiciones por las cuales se le dictó la prisión preventiva a Vázquez, por todo lo cual solicitó se mantenga la misma por el término de seis meses o hasta que la sentencia quede firme, lo que ocurra primero. Todo en base al peligro de fuga existente, concluyó.

Por su parte la defensora no formuló objeción al mantenimiento de la medida de coerción solicitada ya que, si bien la sentencia no está firme, no tiene razones objetivas para oponerse al mantenimiento.

Finalmente, el tribunal de control resolvió mantener la prisión preventiva que cumple Vázquez en base al peligro de fuga existente, por el monto de la pena impuesta y las características graves del hecho, manteniendo la prisión preventiva de Vázquez por seis meses o hasta que la sentencia pase en calidad de cosa juzgada.