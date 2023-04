Lo iban a echar del trabajo y apareció con un rifle: mató a 5 personas

El autor del tiroteo en un banco de Kentucky iba a ser despedido y transmitió en vivo el ataque en el que mató a 5 personas. Instagram dijo que "eliminó rápidamente la transmisión" de Connor Sturgeon. El hombre de 25 años armado con un rifle abrió fuego en el Old National Bank y fue abatido por la policía.

Un empleado bancario de Louisville que mató a cinco personas este lunes en su lugar de trabajo transmitió el ataque en vivo en Instagram, según confirmaron las autoridades.

La policía llegó cuando todavía el hombre estaba detonando su arma dentro del Old National Bank. Tras un intercambio de disparos, los funcionaron abatieron al tirador, dijo la jefa del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel. El alcalde de la ciudad, Craig Greenberg, calificó el ataque como “un acto malvado de violencia dirigida”.

El tiroteo, el decimoquinto asesinato en masa en el país este año, se produce apenas dos semanas después de que un exalumno matara a tres niños y tres adultos en una escuela primaria cristiana en Nashville, Tennessee, a unos 260 kilómetros. El gobernador de ese estado y su esposa también tuvieron amigos asesinados en ese tiroteo.

En Louisville, el jefe identificó al tirador como Connor Sturgeon, de 25 años, quien dijo que estaba transmitiendo en vivo durante el ataque.

Cuando Sturgeon era estudiante de primer año en Floyd Central High School, Indiana, se destacaba como deportista, jugaba baloncesto, fútbol y atletismo.

Su padre era el entrenador del equipo de la escuela, comentó un excompañero de clase al medio The Daily Beast, que pidió permanecer en el anonimato.

Sin embargo, contó que Sturgeon extrañamente usaba un casco mientras jugaba baloncesto debido a las múltiples conmociones cerebrales que sufrió mientras jugaba al fútbol americano.

“Jugamos juntos al fútbol en octavo grado. Estuvo fuera la mayor parte del año porque tenía múltiples conmociones cerebrales”, dijo. “Luego tuvo un par más en la escuela secundaria”.

El compañero de Sturgeon dijo que no podía evitar pensar en las lesiones de la escuela secundaria y relacionarlas con otros incidentes en los que los atletas que sufrieron conmociones cerebrales se lastimaron a sí mismos o a otros.

En los últimos años, los médicos han establecido numerosos vínculos entre los jugadores de fútbol y la encefalopatía traumática crónica (CTE), por sus siglas en inglés, una enfermedad cerebral degenerativa causada por golpes repetidos en la cabeza, publicó el medio estadounidense The New York Post. El actor Will Smith protagonizó una película que denuncia estos hechos: La verdad oculta.

Las personas diagnosticadas con CTE generalmente tienen problemas de memoria y son propensas a la agresión, cambios de humor, depresión y paranoia, según la Concussion Legacy Foundation.