"Lo único que sabe decir Arcioni es que nos descontará los días de paro"

El secretario general de ATECh, Daniel Murphy, cuestionó al Gobierno provincial y ratificó el paro del lunes en coincidencia con el inicio de clases en Chubut. Apuntó que el salario de los docentes no alcanza a cubrir una canasta familiar.

El lunes no comenzará el ciclo lectivo para todos en Chubut. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) decretó un paro de 24 horas para demostrar su descontento con la última oferta salarial del Gobierno provincial.

El gremio docente considera que el aumento del 38% dividido en cuatro cuotas es insuficiente en el marco del atraso en sus haberes debido al contexto inflacionario.

En conferencia de prensa, el secretario general de ATECh, Daniel Murphy, ratificó la medida de fuerza para el lunes y no descartó que se sumen más días de paro. También sostuvo que ese día se realizará una movilización en Rawson y en cada una de las localidades para dejar en evidencia la situación que atraviesan los trabajadores de la educación.

“El día que tendrían que empezar las clases no van a empezar porque tenemos una oferta salarial que ni siquiera cubre la inflación y, por supuesto, no da cuenta de las necesidades que tenemos después de dos años de congelamiento salarial y después de la terrible inflación que se sufre. Necesitamos con urgencia una recomposición salarial”, subrayó el dirigente gremial.

“Hay un enojo enorme con esta imposición del Gobierno, con esta maniobra del gobierno para hacer creer que las cosas están bien y el permanente ninguneo de las necesidades docentes”, agregó.

Murphy detalló que el salario docente está muy por debajo de la canasta familiar ya que Provincia ha reconocido que el costo de vida entre Trelew-Rawson fue en el mes de enero de al menos 180 mil pesos, pero los docentes perciben salarios por debajo de los 90 mil pesos. “No están ni en la mitad de ese costo de vida. Claramente esta oferta es insuficiente, claramente es inaceptable como propuesta salarial”, consideró.

“Lo que el Gobierno propone es seguir sosteniendo este estado de situación, seguir manteniendo a miles de docentes por debajo de la línea de pobreza y que además tengamos que agradecer que esto es así”, criticó.

“NO ALCANZA”

El titular del gremio docente también manifestó que los anuncios del ministro de Educación, José María Grazzini, sobre un nuevo piso salarial de 130 mil pesos, lo único que hacen es distraer la atención sobre sobre la medida de fuerza. “Es tan malo el salario que tenemos que hay docentes que con su salario no alcanzan a cubrir ni siquiera el mínimo que requiere la obra social para obtener esos beneficios”, cuestionó.

“Nosotros llegamos con la lucha de 2019 a cubrir con un canal un salario inicial el 83% de la canasta básica y hoy estamos apenas por encima del 50%. Entonces está claro que hubo un recorte del salario del poder adquisitivo docente y que hoy lo tenemos que recuperar. Lo que nos está planteando el Gobierno es que sigamos como estamos”, criticó.

Sobre los descuentos por los días de paro, Murphy apuntó contra el gobernador Mariano Arcioni. “El gobernador dice dos palabras: una es docentes y la segunda palabra es descuento. Es el único argumento que tiene el señor gobernador Arcioni para tratar de convencer a los docentes de que no nos expresemos de la manera en que tenemos el derecho constitucional de hacerlo”, aseveró.

“El derecho constitucional no puede ser sancionado y esta provincia utiliza el descuento como sanción. No hay en el descuento una búsqueda de justicia, de equiparación, de cumplimiento y de normativa simple. Es sencillamente es el rebenque del patrón sobre la cabeza de quien ellos pretenden someter porque no tienen otro argumento”, describió.

“No pueden explicar ni pueden convencer a la gente de que lo que hacen es lo correcto y como no lo pueden convencer por las buenas intentan convencernos por las malas. Otros años hemos sorteado este obstáculo que es el de la amenaza del descuento y lo volveremos a hacer en la medida en que logremos la unidad que necesitamos en toda la provincia”, afirmó el dirigente gremial.