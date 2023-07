Los All Blacks aplastaron a Los Pumas 41-12

La selección argentina de rugby perdió este sábado ante Nueva Zelanda por 41 a 12, en la primera fecha del Rugby Championship, del partido que se disputó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El equipo argentino fue superado ampliamente en la primera etapa por los neozelandeses y no pudo remontarlo.

Los Pumas empezaron concentrados y tuvieron su chance en la primera jugada del partido. Santiago Carreras le bloqueó la salida a Damian McKenzie y Pablo Matera voló para apoyar el try. Pero finalmente la acción fue revisada por el TMO y se observó que el apertura neozelandés apoyó primero la pelota en su ingoal.

Cuando el partido se armaba, el seleccionado argentino tuvo minutos fatídicos. Primero, a los cinco, Dane Coles llegó al ingoal luego de una buena jugada para abrir el marcador. En la siguiente jugada en ataque, los All Blacks fueron implacables y Ardie Savea le dio la ventaja parcial 10-0. Mientras que a los 11 de juego, Beauden y Jordie Barrett armaron una gran pared, para que el centro se escape por la punta y facture su try. Luego, McKenzie pudo acertar a los palos la primera conversión en el partido para escaparse 17-0, informó ESPN.

Después del mal momento, Los Pumas se recuperaron y avanzaron en el campo rival. La primera oportunidad la tuvo Rodrigo Bruni, luego de una salida rápida en el line, pero se le escapó la pelota. Al instante, Matera habilitó a Matías Moroni que entró por la punta, pero no pudo vencer a Jordie Barrett, quien lo sacó de la cancha cuando se iba al try.

El equipo de Michael Cheika no aprovechó las situaciones y cometió muchas infracciones -10 penales en el primer tiempo-, pero los dirigidos por Ian Foster fueron todo lo contrario y consolidaron una primera etapa en la que fueron demoledores. De esta manera, Rieko Ioane fue el encargado de aumentar la ventaja ante una defensa errática del seleccionado nacional y, cuando se terminaba la primera etapa, Aaron Smith apoyó para irse al descanso 31 a 0, arriba en el marcador.

En el complemento el seleccionado argentino se encontró mejor y a los 51 minutos pudo llegar al descuento con Lucio Sordoni, quien apoyó los primeros puntos para el equipo en el certamen y regresó luego de 32 meses. Pero poco duró la alegría albiceleste en el Malvinas Argentinas, ya que en pocos minutos los visitantes rompieron la defensa argentina con su velocidad y Beauden Barrett marcó.

A partir de allí el duelo entró en un bache. El head coach de Los Pumas realizó varias modificaciones, pero no pudo herir a los All Blacks, quienes a falta de 5 para el final, llegaron al séptimo try de la tarde con el debutante Emoni Narawa. Aunque cuando terminaba el encuentro, Agustín Creevy, quien ingresó y jugó su partido número 98 con la camiseta argentina, llegó al ingoal para cerrar el partido por 12-41, en favor de los hombres de negro.