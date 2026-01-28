Los perros habían sido encontrados atados en la caja de una camioneta mientras sus responsables permanecían en la playa de Rada Tilly.

Los cachorros rescatados ya están a salvo en un hogar de tránsito

Los cachorros rescatados el sábado 24 de enero en la costanera de Rada Tilly ya se encuentran en un hogar de tránsito, donde reciben atención y cuidados mientras avanza la investigación judicial. El operativo se activó luego de que se constatara que los animales permanecían atados en la caja de una camioneta Toyota, expuestos al sol con 32 grados, mientras sus tutoras se encontraban en la playa.

Ante la situación, intervino personal de la Policía de Rada Tilly que labró las actuaciones correspondientes e imputó a la responsable por lo ocurrido. Desde entonces, los cachorros quedaron bajo resguardo hasta que, en las últimas horas, una persona solidaria se ofreció a recibirlos de manera transitoria, brindándoles contención y un entorno seguro.

Desde las organizaciones vinculadas a la protección animal destacaron la importancia del tránsito como instancia clave para garantizar el bienestar de los animales mientras la Justicia evalúa el caso.

Asimismo, subrayaron que este tipo de rescates solo es posible cuando existe una denuncia y una red de actores que actúan de manera coordinada: vecinos que alertan, fuerzas de seguridad, fiscalías, proteccionistas y hogares de tránsito.

En ese sentido, se expresó un agradecimiento especial al personal policial de Rada Tilly, que no solo intervino conforme a los protocolos, sino que además cuidó a los cachorros durante varios días en la comisaría, demostrando empatía y compromiso ante una situación de maltrato animal.