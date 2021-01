Los capitanes de Waiwen Vóley Club palpitaron el inicio de la Liga Nacional

Entre el 15 y el 26 de febrero se llevará a cabo la Liga Nacional de Vóleibol en Villa María, Córdoba. La ciudad de Comodoro Rivadavia y la provincia de Chubut será representada por Waiwen Voley Club.

Pablo Zabalo y Carlos “Tony” Alaniz son los capitanes del conjunto comodorense. En diálogo con la prensa de Waiwen, ambos dieron sus sensaciones por ser designados por sus compañeros.

“Siento un orgullo muy grande porque la mayoría de mis compañeros creen que puedo aportar para el equipo. Me gratifica muchísimo. Tuvimos una charla entre todos y nos conocimos un poco más, eso es lo valioso dentro de un grupo. Sinceramente no me esperaba algunos planteos, pero es más que positivo porque enriquecen lo humano”, expresó Pablo Zabalo, primer capitán.

“Yo igual estoy contento al saber que los chicos confían en uno para representarlos. Eso quiere decir que en el poco tiempo que nos conocimos pude ganarme su confianza y llegarles un poco. Puede ser que esperaba que mis compañeros me elijan como capitán, pero plantee una posición en la que los chicos de Waiwen tenían que ser representados por uno de ellos. Igualmente estoy muy contento por poder transmitirles mi experiencia, lo que compartí con los equipos de Liga y todo estos años de recorrido”, agregó Alaniz, jugador que pasó por River Plate, Club de Amigos, entre otros equipos.

Asimismo, los capitanes se refirieron al equipo que disputará el certamen de la segunda categoría del vóleibol argentino en febrero. “Veo que viene una camada hermosa. Son todos amigos y encima juegan bien. Si se puede mantener en el club, Comodoro se puede sentir bien representada por estos chicos. Eso es lo lindo”, declaró Zabalo.

“Venimos entrenando hace un par de meses, pero vi un cambio esta última semana en lo que es la técnica y la parte física. Siento que a los chicos les vino bien el receso después de las fiestas y el descanso. Noté que hubo un salto y eso te llena de energía, porque el grupo tiene un compromiso hasta el punto que hay algunos que entrenan tres veces al día. Eso ayuda a que encaremos el torneo con muchas ganas e ilusión”, sentenció “Tony”.

Waiwen Voley Club integra la Zona 2 junto a Monteros de Tucumán, Universitario de La Plata, Estudiantes de La Plata, Martín de Porres de Mendoza, Policía de Formosa, ICA San Luis y Bomberos Villa Ocampo de Santa Fe.

Tony Alaniz –izquierda- y Pablo Zabalo. Foto: Prensa Waiwen.