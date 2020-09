"Los casos no bajan, no podemos parar el virus"

Eduardo Wasserman, director del Hospital Regional de Comodoro, admitió que el desarrollo del virus Covid-19 complica cada vez más a las áreas de Salud y mostró preocupación por el panorama epidemiológico al que se enfrenta la ciudad petrolera. Indicó que hoy tendrá una reunión con el intendente Juan Pablo Luque.

“Los casos no bajan, no podemos parar este virus”, contó Wasserman en el aire de Cadena Tiempo. “El bichito ya está instalado en la comunidad y no se sabe por dónde anda. Es algo invisible que está presente y cuando entra causa estragos”.

El médico informó que al día de hoy se registran 16 personas de Salud aisladas por Covid-19. “Son de diferentes áreas y hemos tenido que reorganizar servicios y disminuir horas en farmacia”.

Wasserman mostró intranquilidad por los festejos “clandestinos” que se podrían llegar a dar durante el fin de semana y el Día de la Primavera. “Les pido por favor a los jóvenes que eviten las fiestas. Que no compartan la botella de cerveza y el cigarrillo. Los jóvenes se creen Superman y esta situación no se puede controlar. En todo el país las fiestas es la mayor causa de contagios”.

“Está semana fui a Trelew y me preocupó ver gente sin barbijo y haciendo deportes”, agregó.