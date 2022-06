Los casting más insólitos para entrar a Gran Hermano

“¿Tenés alguna alimentación especial?”, “¿Tenés vínculo con algún famoso?”, “¿Cuáles son tus ídolos?”, “¿Cuál sería tu estrategia de juego?”, “¿Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?”. Estas son algunas de las preguntas que figuran en el casting que los candidatos deben responder buscando ser parte de Gran Hermano, además de los datos personales como nombre, apellido, edad y ocupación.

Con esta premisa, distintas personas grabaron videos y los enviaron con el objetivo de quedar seleccionados para entrar a la casa más famosa del país y al reality que vuelve a la pantalla de Telefe con la conducción de Santiago del Moro.

Uno de los primeros videos que se viralizó y que tuvo mayor repercusión fue el de Alejandro, un policía mendocino de 31 años. “Necesito entrar a Gran Hermano porque, sinceramente, siempre fue mi sueño. Lo sigo de ediciones anteriores, me llama mucho la atención. Más allá del premio, vamos por la fama, que la gente te conozca”, dijo en su presentación.

Embed Sucedió en Mendoza. Un oficial de 31 años grabo un vídeo para el casting de Gran Hermano, donde comentó que cree ser bipolar. El efectivo fue suspendido de la fuerza, y piden que se realice un test psicológico. pic.twitter.com/49Tzhb3hlJ — BairesNews (@baires_news) June 29, 2022

“¿Qué puedo aportar? Tengo personalidad y carácter fuerte. A veces creo que podría ser bipolar. Mi estrategia es como la de Marianela Mirra (ganadora de la edición 2007): traicionar hasta a mi mejor amigo. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para ganar? De todo”. Luego de que se viralizara el casting del joven, el Ministerio de Seguridad lo derivó a Sanidad Policial y quedó en observación. Además, desde el organismo le prohibieron a Alejandro presentarse al programa.

LA SEXOPATA

“Trabajé en varios lados, pero me di cuenta de que lo mío era hacer café, cafecitos, dulces, amargos, fuerte, suave, el que vos me pidas, el que a vos te guste”, dijo Ludmila, de 21 años, en el video que envió desde Córdoba.

“Me considero una persona extrovertida y sexópata. Todo tema que hablemos lo voy a relacionar con el sexo. Perdón, pero soy así. Voy dispuesta a todo. Me considero muy compañera. Fui al jardín. Tengo una mente muy abierta en todos los sentidos. Me gusta mucho dominar y a veces ser la sumisa de la situación. También me gusta cantar, pero me tenés que prestar tu micrófono”, agregó en el casting.

En tanto Joaquín, 23 años y de Resistencia, Chaco, contó que es campeón mundial de gimnasia artística, nadador, atleta de crossfit, bailarín y que actualmente trabaja como “actor porno”. “Fui a Buenos Aires a cumplir mi sueño: el de actor porno”, aseguró quien también es influencer.

“Tengo muchos seguidores en Instagram y Twitter que estarán muy contentos de verme en Gran Hermano. Voy a poder aportar muchísimo y el rating lo voy a tener yo. Voy a hacer de todo para ganarlo”, se mostró confiado.

Oriana, 24 años y de La Matanza, fue explícita: “No trabajo, no estudio. Básicamente vivo de joda. Me encanta ir de fiesta en fiesta con mis amigos y pasar tiempo con ellos. Amo bailar, bailo todo tipo de danza desde los cinco años. Me levanto y me acuesto bailando”, se presentó la joven que hizo un giro sobre sí durante la grabación.

“Mi familia son todo para mí. Son únicos. Me apoyan en todas las locuras que se me ocurren. Soy bastante malcriada y consigo todo lo que quiero”, agregó y se describió como una “showoman”: “Estar conmigo es cagarse de risa todo el día y tener diversión garantizada”.

Por su parte, dijo que le gustaría ingresar al reality porque quiere ser famosa “como sea”. “Nací para serlo”.

Tomás, 21 años y de Rosario, se presentó como “el influencer del verano” ya que tiene 225 mil seguidores en Instagram y medio millón y en TikTok. Se definió como “un pibe avasallante con una personalidad muy fuerte”.

“Quiero demostrar realmente cómo se juega a Gran Hermano. Me voy a hacer un pibe misterioso, sabré cuándo hablar y cuándo no. Y, obviamente, va a haber que manipular a la gente para poder ganar”, agregó.

“Soy un pibe muy querido y muy odiado. No tengo punto medio. Amo salir de joda, salgo los viernes, los sábados, soy un pibe muy conocido en la Argentina. Me gustan mucho las mujeres”, concluyó en el casting.