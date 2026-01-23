Los chicos de Palazzo compiten en Chile

La categoría 2010/2011 tendrá participación internacional desde el 27 de enero.

El club Próspero Palazzo será parte de la 9ª edición de la Osorno Cup, a partir de este martes. La institución de Km 9 estará presente en el torneo internacional con su categoría 2010/2011, a cargo del director técnico Héctor Villafañez y del preparador físico Julio Leiva.

El plantel está compuesto por los arqueros Kevin Chávez y Benjamín Brekes; los defensores Erick Landivisnay, Gadiel Vergara, Jerónimo Commiso, Alejandro Huenuleff, Benjamín Sánchez, Santiago Figueroa y Edgard González; los mediocampistas Nehuén Calderón, Tiziano Calderón, Santino Ferreyra, Agustín Cardozo, Federico Figueroa, Benjamín Payaguala y Dylan Derra y los delanteros Román Miranda, Lionel Utrera, Rodrigo Morales y Agustín Marillan.