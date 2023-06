"Los chicos sacaron adelante el partido con ganas y juego"  

"Me quedó una sensación positiva, sacamos adelante el partido, no era fácil, ya que el segundo rival no era muy conocido", comentó Lionel Scaloni luego del triunfo ante Indonesia en Yakarta.

La Selección Argentina de fútbol completó los amistosos correspondientes a la fecha FIFA de junio con victorias ante Australia e Indonesia en territorio asiático. El entrenador Lionel Scaloni trazó un balance de las presentaciones de la ’Albiceleste’ y admitió que le quedó una cuenta pendiente.

Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte tuvieron la chance de debutar con la Selección mayor, pero al director técnico de los campeones del mundo le hubiera gustado convocar a más futbolistas del Sub 20 para la girá asiática.

"La idea era esa. Que jueguen, que sumen minutos que es lo más importante. Más allá del resultado, el juego y el funcionamiento, que eso ahora no es lo que más me interesa, queríamos que estos chicos jueguen, disfruten y se vayan acoplando a lo que es el equipo pero no hay que apurarlos", declaró Scaloni en diálogo con la prensa sobre los jugadores de Manchester United y Brighton.

Y agregó: "Hemos hecho un par de retoque a los que vieron del Mundial y estamos abiertos a lo que venga. La gente que se pueda destacar, sin importar el carnet de identidad -o la edad que tienen- aprovechando el momento de cada uno. Hoy están los chicos jugando bien, jóvenes y esperemos seguir así".

"Nos quedamos con las ganas de haber podido traer algún otro jugador que estaba en el Sub 20 pero por un tema de calendario no fue posible", completó el técnico argentino en referencia a Alejo Véliz y Matías Soulé, futbolistas de Rosario Central y Juventus, respectivamente.

"Me quedó una sensación positiva, sacamos adelante el partido, no era fácil, ya que el segundo rival no era muy conocido", comentó Scaloni.

En la misma línea, explicó por qué Indonesia resultó más complejo que Australia, rival del primer amistoso, y valoró lo hecho por sus futbolistas: "Ustedes vieron los que es jugar acá. La gente, todo el contexto, complicaron pero lo sacaron adelante los chicos, con ganas y juego".

"Un rival que se mete atrás, como hoy, no lo esperas, pero es algo que puede pasar e incluso, totalmente, es lo que jugaron hoy. Entonces teníamos una idea y tuvimos que cambiarla sobre la marcha. Tuvimos que atacar distinto, pero lo importante es la actitud de los chicos para sacarlo adelante", agregó Scaloni.

"Jugar con Indonesia nos sirvió. En el futuro (por las Eliminatorias) la dificultad será como esta. Se nos presentarán así en casa o fuera, y por eso sirven estos partidos", reconoció.

Estos fueron los últimos amistosos de Argentina antes del inicio de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial del 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

El equipo de Lionel Messi debutará en las Eliminatorias recibiendo a Ecuador y luego visitará a Bolivia en la altura de La Paz por la segunda fecha, ambos partidos en septiembre del 2023.