Los comerciantes de Trelew y Rawson se manifiestan en las calles

El aglomerado Trelew-Rawson es el que presenta mayores números de desempleo y pobreza, según los números del INDEC. Por ello, el impacto económico de la cuarentena motivada por el Coronavirus impacta más que en otras localidades.

En los últimos días había crecido la esperanza de una mayor flexibilidad en sus actividades e incluso el intendente de Trelew, Adrián Maderna, afirmó públicamente el lunes que podrían abrir sus puertas, aunque atendiendo a no más de una persona adentro del local. Pero luego de la videoconferencia con el gobernador Mariano Arcioni ello fue descartado.

Este martes al mediodía se concentró en la Plaza Independencia de la ciudad del Valle un nutrido grupo de propietarios de conocidas tiendas de ropa, zapaterías, lencerías y otros rubros no esenciales que vienen padeciendo las consecuencias del cierre de sus locales.

En diálogo con El Chubut, los comerciantes plantearon que necesitan abrir en forma urgente los locales comerciales ajustándose a las normas sanitarias para prevenir el COVID-19 que propone el Municipio. Saben que se va a venir una crisis de la cual va a ser muy difícil recuperarse, y lo único que piden es “minimizar los daños”.

Comentaron que tienen problemas para pagar sueldos a los empleados, hasta ahora no recibieron ninguna ayuda del Gobierno Nacional, y muchos de ellos tendrán que cerrar definitivamente sus puertas si siguen sin trabajar. Explicaron que si bien están aplicando la venta online, esta significa entre un 4 y un 5 por ciento de los ingresos, que no alcanzan para cubrir el alquiler, los servicios, impuestos y salarios, entre otros costos.

Andrés Koss, de Praxis y Cybilla, advirtió que si los comercios no abren ya “las consecuencias económicas y sociales van a ser mucho peores que las consecuencias sanitarias. Terminas ahogando a todo el mundo y eso no es gratis. Hay que buscarle alguna forma porque esto es insostenible en el tiempo. Llega un momento que no vamos a poder pagar los sueldos. Venimos de una realidad muy compleja con una provincia quebrada y esto es un mazazo final; la contracción económica que va a significar esto no va a dejar a nadie a salvo”.

EN LAS PUERTAS DE LA CASA DE GOBIERNO

En Rawson, en tanto, comerciantes se movilizaron el martes a Casa de Gobierno para pedir abrir más rubros y flexibilizar créditos del Banco de Chubut.

Propietarios de más de 60 comercios de Rawson se movilizaron –desafiando la cuarentena- para pedir la apertura al público de más rubros comerciales afectados por el cierre y la consecuente situación económica en ese sentido. Asimismo, pidieron flexibilizar requisitos de créditos que otorga el Banco del Chubut.

Llegaron hasta la Casa de Gobierno en Fontana 50. Fueron más de 60, a los cuales la Policía pidió que se retiren a sus casas teniendo en cuenta el aislamiento obligatorio, acordándose que dos referentes pudieran reunirse con funcionarios provinciales.

Se reunieron el presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Angel Larrauri, junto a su vicepresidente; y por el Gobierno Provincial el secretario general de Gobierno, Carlos Relly, y el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, a quienes desde la entidad mercantil transmitieron la difícil situación del comercio, y el pedido expreso para que abran rubros como el de regalería, gimnasios, bijouteríe y librerías; estas últimas a pesar de que tienen permitido vender en forma online, aunque ya no se vende igual.

Larrauri expresó que se abordaron dos puntos, primero la apertura de los locales, por lo menos por media jornada, comprometiendo un estricto protocolo de seguridad sanitaria. Otro tema abordado fue la flexibilización de los créditos que otorga el Banco del Chubut.