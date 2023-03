Los concejales fueron los principales apuntados por el aumento de tarifas

La audiencia pública por el aumento de los servicios de electricidad, agua potable y cloacas en Comodoro Rivadavia, estuvo marcada este sábado por el descontento de los ciudadanos hacia el rol de los concejales.

Es la primera vez, en esta gestión, que el papel de los ediles es juzgado por la mayoría de los presentes en una audiencia pública.

Muchos de los oradores le reprocharon que “levantan la mano por conveniencia”, la vinculación de otros con las prestadoras de servicios y la falta de compromiso con la sociedad: “ninguno puede dar la cara después de aumentar los servicios”, fue una de las críticas reiteradas que recibieron los concejales.

Otro de los cuestionamientos que se realizó en la jornada fue el nivel de organización de la audiencia pública. La misma se llevó a cabo con una gran presencia de efectivos policiales para custodiar el edificio, vallas alrededor del Concejo Deliberante y largas horas de espera de los oradores en el exterior con temperaturas que no superaban los 14 grados y con precipitaciones aisladas. Los más perjudicados fueron los jubilados que tuvieron que retirarse antes de explayarse para resguardar su salud.

“NO ES UN PLACER ESTAR ACA”

Mabel Valentina Vargas Ferrando fue la primera persona en comenzar con las exposiciones de los ciudadanos. “No es un placer estar acá”, subrayó mientras mostraba dos carteles referidos a la tarea de los concejales. “No pueden pedir respeto quienes nos faltan el respeto hace años”, decía el primero.

“Me refiero a que ustedes han levantado la mano cuando Patagonia Argentina (prestadora del servicio de transporte público) vino y pidió un aumento. Estamos pagando 100 pesos el pasaje. Ustedes nos faltan el respeto porque cuando quieren levantan la mano haciendo caso al poder político o al poder económico”, cuestionó.

El otro cartel decía: “voten pensando en la gente y no en sus bolsillos o en sus intereses”.

“Se supone que son representantes nuestros”, sostuvo la bibliotecaria.

“Escuché a los señores que hablaban de los aumentos, pero mis conocidos han recibido facturas que se han duplicado. En mi caso pasé de pagar 5 mil pesos a 9 mil pesos y ahora pago 20 mil pesos”, argumentó y puso el foco sobre la falta de información. “El libro de quejas no sirve de nada. Nadie lo ve. Supuestamente somos socios de la cooperativa y yo no sé quiénes son los delegados. No sé qué parte del acueducto se rompió ni que empresa se hace cargo de las obras en los barrios. No nos dan información”, apuntó.

“SIEMPRE LO MISMO”

En tanto, Liliana Romero pidió a los concejales que escuchen a la gente y cuestionó la idea de vallar el Concejo y llenarlo de policías. “Es muy violento hacer eso con la gente ¿Qué va hacer la gente acá?”, criticó y apuntó directamente contra los concejales.

“No pueden dar la cara ¿Cuáles de los que levantaron la mano pueden dar la cara? Todos sabemos lo que nos aumentó la inflación, no tenemos sueldos políticos. La gente está mal. Dicen que van a aumentar un 20% y eso es sobre la tarifa y no sobre los impuestos ¿Qué hacen para que la gente pague menos impuestos? ¿Hicieron algo para que el impacto sea más leve sobre la gente?, aseveró.

“Todos van a levantar la mano”, sentenció y se refirió a Viviana Navarro: “vos sos parte de la cooperativa, es antiético que votes”, afirmó mientras se escuchaban los aplausos de la gente que esperaba afuera.

“NOS TRATAN COMO GANADO”

Rosana Uriarte pidió que dejen de violentar contra los vecinos “¿Cómo nos van a tener acá como ganado?”, cuestionó. “Nosotros le pagamos el sueldo (en referencia a los ediles) y eso se paga con el sacrificio del pueblo. La gente está sufriendo. La está pasando mal. No se les cae una idea para traer una solución. Escucho a concejales que dicen que les sacaron la facultad. Señores recupérenla. No sé cómo van a hacer. Vuelvan a hacer una ordenanza. Veo jubilados que no llegan a fin de mes, a vendedoras que no les alcanza y todos ustedes están en otra cosa porque se nutren de nuestros sueldos”, aseguró.

“Lamentable los concejales que no salen a escuchar a la gente es porque viven en una realidad paralela. Hay siete personas que pareciera que no les interesa el bienestar de la gente. La verdad es que me pregunto dónde viven. Lo más denigrante es que la gente que está sentada ahí (por los concejales) se sigue nutriendo de dolor. Hemos tirado muchas ideas y ninguna es escuchada. Uno parece que viene a hacer catarsis y ojalá que nos puedan sorprenden y entregar soluciones que no sean aumentos”, sostuvo.

“MI PAPA SE TUVO QUE IR”

Verónica Cruz y su padre Santos Cruz estaban anotados para ser parte de la audiencia, pero el hombre se tuvo que retirar para no poner en riesgo su salud. “No se dieron las condiciones para estar afuera esperando con el frío”, criticó su hija.

“Es deplorable cómo se organizó esta audiencia. Cuando en los recitales se dispusieron todos los recursos para disfrutar los artistas, a nosotros nos tratan como lo peor. La verdad que deja mucho que desear. Repudio totalmente lo que hoy como vecinos de Comodoro estamos viviendo”, señaló y pidió que se trabaje en una ordenanza donde las audiencias públicas sean vinculantes.

EL SERVICIO Y LAS CARAS REPETIDAS

Osvaldo Octavio García fue el encargado de llevar una carpeta con firmas de los jubilados autónomos de Comodoro Rivadavia y cuestionó la atención de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. “A mí constantemente me manda un mensaje de que se me está por vencer la boleta de luz, pero cuando tenemos problemas en la casa, todos los teléfonos se caen. No hay dónde reclamar”, aseveró.

Mientras que Dina del Carmen Cárdenas puso el énfasis sobre los representantes de la ciudadanía. “Acá (por el Concejo) hay gente que la veo desde hace un montón de tiempo y no me siento representada. Me siento totalmente desprotegida con gente que hace 20 años viene dando vueltas y no hacen nada. Les pido que por favor hagan algo”, destacó.

En tanto, Mauro Antisoli manifestó que los aumentos son impagables e incoherentes. “La gente hace empanadas o rifas para poder pagar las tarifas porque si te cortan después te cobran la reconexión”, subrayó.

También apuntó contra los ediles, pero en especial contra los del Frente de Todos. “Los concejales siempre levantan la mano a favor del aumento. De (Viviana) Navarro ni hablar porque es parte de la cooperativa. No tendría que votar. Quizás el reloj que tiene puesto se lo regaló la cooperativa. El señor (Daniel) Vleminchx tampoco debería votar. Es el peor. Háganle un bien al peronismo y no se presenten en la próxima elección porque le restan y ya le hicieron demasiado bien a la ciudad. Acá hay buenos concejales. Esperemos que nos representen y le digan que no al aumento”, sentenció.