Los coordinadores de selecciones de Chubut tuvieron su primera reunión

El Auditorio de Chubut Deportes fue sede del primer encuentro del año entre las gerencias del ente y los coordinadores de todos los seleccionados chubutenses.

Con el objetivo de planificar el trabajo anual de cara a las competencias previstas, es que se realizó en el salón Auditorio de Chubut Deportes, la primera reunión anual con coordinadores todos los seleccionados chubutenses, que este año disputarán los Juegos de la Patagonia (EPADE), Para Epade, los Juegos Binacionales de la Araucanía, los Para Araucanía y Juegos de la Integración Patagónica.

El conclave fue encabezado por el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro, quien estuvo acompañado por el gerente deportivo del ente provincial, Darío Figueroa, la profesora Alejandra Ibrahim (miembro del Directorio) y el responsable del departamento del Planeamiento Deportivo, Ruperto Ruiz.

La idea del encuentro fue comenzar a planificar, de manera ordenada, el calendario para cada seleccionado, con evaluativos, concentraciones y participación en competencias de preparación, que cada cuerpo técnico llevará adelante para la puesta a punto de sus equipos de cara a las contiendas patagónicas.

Hubo una exposición por parte de la gerencia general, explicando el funcionamiento general de Chubut Deportes, la redistribución de funciones, los lineamientos generales y de qué manera funcionará la nueva plataforma informática.

Desde la gerencia deportiva se presentaron los programas deportivos y de qué manera se implementarán las vías de comunicación con coordinadores, cuerpos técnicos y deportistas.

También hubo una importante exposición del equipo interdisciplinario de Chubut Deportes, que presentó a su equipo de trabajo, repasó el proyecto para el presente año y realizó un balance de lo hecho en 2025.

El encuentro concluyó con mesas de trabajo para integrar a las nuevas disciplinas, compartir experiencias y propuestas.