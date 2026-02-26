El sensei Agostinelli logró el respaldo del Ente Comodoro Deportes para su nueva asociación

Ricardo Agostinelli (4º Dan), junto a Julio Schánkula (3º Dan) y Patricio Barría (3º Dan) presentaron de manera oficial a la Asociación Patagónica de Karate Tradicional Interestilos (A.P.K.T.I) al presidente de Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez. En la oportunidad, también mostraron su calendario deportivo logrando el apoyo del Estado municipal.

La Asociación Patagónica de Karate Tradicional Interestilos (A.P.K.T.I) que conduce el 4º Dan Ricardo Agostinelli, pertenece a la Federación Nacional de Karate Do (F.N.K), avalada por la World Union of Karate Federations (W.U.K.F).

“Gracias a Dios tenemos un calendario bastante nutrido en actividad tanto a nivel local, nacional e internacional a través de la Federación nuestra, que es la Federación Nacional de Karate (FNK) y a nivel mundial a través de la Unión de Federaciones de Karate”, dice Agostinelli.

Hace muy poco, la flamante Asociación tuvo al jefe de árbitros de la Federación Nacional de Karate, Héctor Ledesma (VII Dan Shotokan) en Comodoro y Rada Tilly brindando una capacitación.

“Por lo pronto ahora tenemos cercano en el mes de abril en Río Negro, el primer Open Patagónico de la Federación que se consiguió a través mío y no queda bien decirlo, pero fui uno de los que más impulsó el desarrollo del Circuito Patagónico a través de la Federación porque estábamos muy separados, y no podíamos concurrir siempre a los torneos nacionales. Y todo lo que se hacía a nivel nacional era en el norte. Era muy costoso. Y como hay muchas provincias que tienen la Federación empecé a insistir que se haga un Circuito Patagónico, tuve aceptación, me escucharon, es una Federación democrática. Entonces me dieron la posibilidad de trabajar y nos empezamos a juntar con los profes de los distintos estilos de karate y llegamos a la conclusión que había que hacer un Circuito Patagónico. Dio resultado porque ya se larga el 1º Patagónico en el mes de abril en Río Negro. Y el año que viene la segunda fecha va a ser acá y las provincias serían desde Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”, anticipa sensei Agostinelli.

ACCIONES ENFOCADAS EN LA CAPACITACION

El 2 de febrero comenzaron las actividades en los dojos. Del sábado 14 al martes 17 tuvo lugar el Campus Nacional FNK – WUF en Catamarca con atletas y árbitros orientados al Campeonato Panamericano WUKF Monterrey, México 2026 y el Campeonato Mundial Cluj - Nepca, Rumania 2026.

“Este es el Circuito Patagónico que pudimos armar. Y en todas esas provincias que nombré está representada nuestra Federación. Nosotros estamos empezando, somos una asociación nueva. Yo venía en forma independiente con mi escuela, participando en la Federación. Los invité a los colegas, amigos, a los sensei y de otros estilos de karate”.

“Pudimos formar esta Asociación para que los chicos también de ellos, de Comodoro, Diadema, tengan también esa posibilidad de poder llegar a participar a nivel nacional y poder formar parte de la selección. Tenemos muchas posibilidades de meter chicos en la selección. Y la idea es también a través de eso, poder participar no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional”, dimensiona Ricardo Agostinelli.

En marzo tienen planificado la visita del sensei Senmei Tagui. Habrá toma de exámenes en el Dojo Gambaru a cargo de Patricio Barría. Luego en el mes de abril, el sábado 4, se dará la primera fecha del Circuito Local con sede en Diadema Argentina. Después, el sábado 18 y domingo 19 del mismo mes tendrá lugar el 1º Open Patagónico en General Roca, Río Negro.

Y si bien la Asociación está dando sus primeros pasos a nivel institucional, algo importante fue este contacto con Comodoro Deportes. Y sobre la reunión con Hernán Martínez. “La verdad que me sorprendió. La verdad que es la primera vez que trabajo con Comodoro Deportes, es un gran apoyo. Es espectacular. No esperaba este terrible apoyo que nos está dando Hernán Martínez. Obviamente que nos viene muy bien para ser una entidad que recién estamos empezando”.

“Es una gran ayuda, más que nada para los chicos. Para los chicos es importante, sabemos que contamos con el apoyo de ellos y que le daremos para adelante. Eso sí, vamos a tener nosotros ahora que demostrar que estamos a la altura para no desperdiciar la oportunidad”, cerró el sensei Agostinelli (4º Dan).

Y como parte de sus actividades en el primer semestre del año se puede mencionar. En el mes de mayo está prevista la toma de exámenes en el Dojo Rada Tilly, seguidamente en junio la Asociación tiene planificada la II fecha del Torneo del Circuito local con sede en Comodoro Rivadavia, en km 8. Y en el mes de julio se dará el receso invernal, luego las actividades no paran hasta cerrar el año.