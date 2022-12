Los cuartos de final del mundial educativo

De los ocho países que lograron llegar a los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022, Países Bajos es el país con mejores resultados en las pruebas estandarizadas de Matemática. En Marruecos, el 52% de los jóvenes no asisten al segundo ciclo de secundaria.

Países Bajos es el campeón del mundo en el aprendizaje de Matemática con un 95%, seguido por Inglaterra. Si la competencia dependiera de qué porcentaje de niños y jóvenes asisten a la primaria y al primer ciclo de la secundaria, Portugal sería el campeón (100%).

Estos son algunos de los resultados del Mundial Educativo, elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. A partir de datos internacionales de la UNESCO y del Banco Mundial, se seleccionaron diez indicadores para exponer la situación educativa de cada país participante en los partidos de cuartos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Las variables consideradas fueron: porcentaje de niños en edad de asistir a la primaria que no asisten; porcentaje de niños en edad de asistir al primer ciclo de la escuela secundaria que no asisten; porcentaje de niños en edad de asistir al segundo ciclo de la escuela secundaria que no asisten; porcentaje de alumnos que superan el mínimo nivel de desempeño en pruebas estandarizadas en Matemática y Lengua al final del primer ciclo de la escuela secundaria; tasa de matriculación bruta en la educación terciaria; proporción de mayores de 25 años con terciario completo; proporción del gasto público en educación respecto del PBI; años de escolaridad obligatoria y garantizada por el Estado; años de escolaridad alcanzados por los mayores de 25 años.

CROACIA-BRASIL

En cuanto al acceso, en Croacia el porcentaje de niños que no asisten a la escuela primaria es del 2% y al primer ciclo de la escuela secundaria 1%, mientras que en Brasil el 1% de los niños en edad escolar no asisten al primario y al primer ciclo del secundario.

En Croacia, el 89% de los jóvenes alcanza el desempeño mínimo en las pruebas estandarizadas de Matemática del primer ciclo de la secundaria. Mientras que en Brasil solo lo logra el 59%.

En cuanto a la inversión, tanto Croacia como Brasil destinan el 6% del PIB a educación.

PAISES BAJOS-ARGENTINA

En cuanto al acceso, en Países Bajos todos los niños asisten a la escuela primaria, mientras que el 3% no asiste al primer ciclo de la escuela secundaria. En Argentina el 1% de los niños en edad escolar no asisten al primario y el 3% no asiste al primer ciclo del secundario.

En Países Bajos, el 95% de los jóvenes alcanza el desempeño mínimo en las pruebas estandarizadas de Matemática del primer ciclo de la secundaria. En la Argentina solo lo logra el 60%.

En cuanto a la inversión, tanto Países Bajos como Argentina destinan el 5% del PIB a la educación.

MARRUECOS-PORTUGAL

En Portugal todos los niños asisten a la primaria y al primer ciclo de secundaria, mientras que en Marruecos no asisten el 11% y 27% respectivamente. En cuanto a las pruebas estandarizadas de Matemática, el 91% de los jóvenes de Portugal obtienen buenos resultados y en Marruecos solo el 41%. En cuanto a la inversión, Marruecos destina el 7% del PIB a la educación y Portugal el 5%.

INGLATERRA-FRANCIA

Inglaterra y Francia son parte de los países con menor porcentaje de niños en edad escolar que no asisten al nivel que les corresponde. Inglaterra cuenta con 1% en primaria, 0% en el primer ciclo de secundaria y 4% en el segundo ciclo de secundaria, y Francia tiene 0%, 1% y 5% respectivamente. Respecto a los resultados en pruebas estandarizadas, Inglaterra tiene mejor desempeño, con el 93% de los estudiantes que alcanzan los contenidos mínimos en Matemática y 95% en Lengua. En cuanto a la inversión, ambos países destinan el 6% del PIB en educación.