Los empleados legislativos cobrarían dos meses juntos

Quienes cobran más de 65 mil pesos por mes todavía no cobraron agosto ni septiembre. Este último mes no lo cobró nadie y el próximo jueves 5 vence el plazo para pagar octubre. Se sabe que el gobernador Mariano Arcioni anunció que en noviembre pagará una masa salarial completa. Más detalles sobre el particular se ignoran.

"En la Legislatura los empleados levantaron el paro y no fue gratis", sostuvo esta mañana Alberto Scheifler, representante de Jubilados de ATE, en diálogo con LaCienPuntoUno y agregó que ello había impactado más negativamente en su sector.

“A los señores que están cobrando más de 150 mil pesos les van a pagar dos sueldos", acotó.

Claramente ofuscado ante la falta de novedades en el pago de los haberes a jubilados, Scheifler insistió: “el jubilado necesita cobrar porque tiene su sueldo adeudado porque pide plata. Él ya aporto y ya tiene su plata; debería tener su dinero. Legislatura levantó el paro porque me confirmaron que en vez de pagarle un sueldo, les pagan dos".

Cabe recordar que poco se supo sobre las razones del levantamiento de las medidas de fuerza de APEL que permitió la realización de las últimas sesiones en la Legislatura.

“Nos enteramos ayer y me confirmaron que ahora, a principios de mes, en vez de pagarles un sueldo les pagan dos. Con gente que cobra 150 mil pesos para arriba. Yo no estoy en contra de que haya cobro, pero no puede ser que no se les pague a los jubilados que reciben 40 mil o 60 mil y que incluso les debes dos sueldos”, puntualizó.

Dijo también que están cansados de reunirse con funcionarios como el ministro de Gobierno, José María Grazzini, “que escucha como si hiciéramos catarsis y no da ninguna respuesta; ni siquiera toma nota en un papel de lo que le decimos”.