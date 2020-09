"Los gremios fueron cómplices", afirma el diputado Pagliaroni

Manuel Pagliaroni acusó que “no veo una autocrítica de los sindicalistas; al contrario, quieren llevar la situación institucional a un punto grave”.

Dijo que la movilización del jueves y la presencia de los gremios en la Legislatura, “con una posterior reunión con el vicegobernador (Ricardo Sastre), derivó en una reunión para la próxima semana, pero más allá de lo que he escuchado, me parece que no se busca una solución, sino un avance del juicio político contra el gobernador Arcioni. Creo que pueda haber otras motivaciones, aunque no lo pueda asegurar”.

El diputado macrista afirmó que “acá tenemos un problema de dinero, no político, y con este problema, sea Arcioni el gobernador o sea otro, haya elecciones o nuevas autoridades, el dinero no va a aparecer de manera generosa”.

En declaraciones a Radio 3 indicó que “probablemente una solución para el pago de salarios termine siendo una mala noticia que nadie quiere ver, de la que nadie se quiere hacer cargo; ni los funcionarios, ni el oficialismo en general y menos los sindicalistas”.

E insistió: “tampoco veo una autocrítica de los sindicalistas porque sumado a los errores intencionales del gobernador y de sus ministros en el 2019 cuando se sentaron a negociar paritarias, hubo una complicidad de los gremios que aceptaron condiciones que sabían que no se iban a poder cumplir en el mediano plazo”.

Para Pagliaroni, los dirigentes sindicales “de alguna manera engañaron a los trabajadores. Ahora los tienen en esta situación y son los propios sindicalistas los que quieren llevar la situación institucional a un punto grave”.

Resaltó que sesionar el martes será difícil porque “la mayoría de los diputados no son de la zona; están trabajando en sus ciudades porque en la Legislatura no hay electricidad; no hay servicio de internet; no se limpia el edificio y como la mayoría son de otros lugares, trabajan en sus hogares u oficinas”.