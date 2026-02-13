Los Juegos Comunales del 2025 tuvieron su cierre en Playa Unión

Con una colorida fiesta de clausura desarrollada en el Anfiteatro, culminó la segunda final provincial de los Juegos dipuestos por el Gobierno del Chubut.

Después de tres días a puro deporte, culminó este viernes en Rawson, la final provincial de la edición 2025 de los Juegos Comunales, que llevó adelante el Gobierno de Chubut, a través de Chubut Deportes, con el respaldo de Pan American Energy y la Fundación Banco del Chubut.

Con la definición de los torneos masculinos de fútbol de salón en los gimnasios de las escuelas 752 y 795 de Rawson, se cerró el certamen que tuvo, además, las competencias de atletismo y tenis de mesa, los desarrolladas el día miércoles.

En lo deportivo en esta última jornada, se consagraron campeones de los equipos de 28 de Julio en categoría sub-10, Lago Puelo en sub-12 y en sub-14 masculino).

La Copa Challenger en esta segunda edición, por sumatoria de medallas, fue nuevamente para la delegación de Epuyén, que ya la había conquistado el año pasado.

Este encuentro provincial reunió a más de 600 y niñas de entre 8 y 14 años, quienes representaron a más de 40 municipios de segundo orden, comunas rurales, aldeas y parajes de toda la provincia, que llegaron a este provincial después de haber clasificado durante las 14 fechas de etapas zonales desarrolladas durante todo el 2025.

FIESTA DE CIERRE

En horas de la tarde se llevó adelante un colorido acto de cierre en el Anfiteatro de Playa Unión, el cual contó con la participación de todas las delegaciones, junto a funcionarios provinciales y municipales.

Primeramente, Chubut Deportes dispuso dos estaciones deportivas. Se realizó una demostración de la disciplina de Lucha de Playa, dispuesta por el profesor Omar Gutiérrez y, además, se otra con Juegos Alternativos, que forman parte del programa Verano Activo, que promueve el ente deportivo provincial y lleva adelante Ricardo Acuña.

También hubo ajedrez educativo y diferentes stands temáticos dispuestos por los ministerios de Familia, de Salud, Defensa Civil y Policía.

Luego llegó el momento de la entrega de premios y el acto protocolar, el cual fue encabezado por el el presidente de Chubut Deportes Milton Reyes, intendente de Rawson Damián Biss, el intendente de 28 de Julio Luka Jones y el subsecretario de Cultura de Chubut Osvaldo Labastié, entre otras autoridades municipales y directores de deporte de las comunas participantes.

En su alocución, Reyes remarcó que “es un enorme placer por segundo año consecutivo estar cerrando esta hermosa locura que son los Juegos Comunales, un programa absolutamente social, que da oportunidades. Felicitar a todos los directores de Deporte y jefes comunales, que entendieron que la única forma de llevar esto adelante era trabajando en equipo. Más de 3000 chicos pasaron este año por los Comunales y no tengo dudas que esto seguirá creciendo y sumaremos muchos más, pero para eso debemos cuidar esta herramienta, es un producto que no debe significar un gasto, sino una inversión, porque cada chico que se acerca al deporte, sin duda pasa a tener una mejor calidad de vida”.

Por su parte, Damián Biss se mostró feliz “por ser sede por segundo año consecutivo de estos Juegos Comunales. Agradecer el esfuerzo de toda la gente que ha hecho este evento posible. Rawson no es solo de los rawsenses, es la capital de la provincia y es la ciudad de cualquier habitante de Chubut y nos da mucho gusto que nos visiten. Más allá de la competencia, lo más importante es lo que cada uno de ustedes se va a llevar en el recuerdo y la memoria, las vivencias y las amistades logradas en este viaje”.

Por último, Labastié señaló que “trabajar con Chubut Deportes nos llena el alma. Para los que somos profesores, sabemos que el deporte y la cultura transforman la vida de la gente y la salvan. En función de ello, ponernos este proyecto al hombro era una ilusión grande. Cuando el gobernador nos dijo que teníamos que recuperar el sentido de pertenencia y trabajar en cada rincón de la provincia, lo asumimos como una misión y el trabajo conjunto y colectivo entre todas las áreas del Estado, fue fundamental para haberlo logrado.”

Esta organización trascendió lo deportivo. Gran parte de los niños y niñas que llegaron a este provincial, jamás habían visitado el Valle, visto el mar ni se habían alojado en un hotel.

Además de estas experiencias, gracias al trabajo en conjunto con los municipios de Trelew y Rawson, se organizaron visitas turísticas y culturales, para que los pequeños participantes puedan disfrutar de otras experiencias inolvidables y enriquecedoras.

Hubo paseos y recorridas programadas por el Museo Egidio Feruglio y visitas guiadas por Aquavida, en Playa Unión.

ACORTANDO DISTANCIAS

Otro gran éxito que tuvo este evento fueron las transmisiones vía streaming de las tres jornadas deportivas, generadas por el área de Relaciones Institucionales del ente, a través del canal de Youtube de Chubut Deportes.

Fueron más de 12 horas de transmisión diarias desde cada recinto, las cuales tuvieron una gran recepción en el interior provincial y en otras partes del país, que hizo que los familiares y amigos de los pequeños deportistas, pudieran seguir de cerca sus actuaciones e inclusive, interactuar con ellos en vivo.

Las transmisiones contaron la puesta técnica de Canal 12 y los relatos de prestigiosos periodistas del Valle.

De este modo culminó el segundo Provincial de Juegos Comunales de la historia, remarcando que, en poco tiempo, se abrirán las inscripciones para la versión 2026, que se pondrá en marcha en el mes de abril con el desarrollo de los zonales, los cuales abrirán una nueva oportunidad a más de 3 mil niños y niñas de Chubut, de vivir esta maravillosa experiencia.