Waiwen Vóley perdió ante Vélez y se quedó sin chances de cuartos

El equipo comodorense, que sufrió la baja en pleno partido del receptor Bruno Wagner por un fuerte golpe en el cuello, perdió 3-1 y ya no puede meterse entre los mejores ocho de la LVA.

Waiwen Vóley Club perdió este viernes 3-1 ante Vélez Sarsfield, y con ese resultado, ya no puede acceder a los cuartos de final de la Liga de Vóleibol Argentina.

El encuentro, que se jugó en el Parque Olímpico de Buenos Aires, tuvo los siguientes parciales: 17-25 para Waiwen, mientras que los restantes tres fueron para los de Liniers que ganaron 25-21, 25-22 y 25-16.

El partido estuvo varios minutos detenido a raíz del fuerte golpe que sufrió en el cuello el receptor Bruno Wagner con su compañero, el bloqueador central Nicolás Oldani, quienes se arrojaron al suelo para salvar una pelota y chocaron.

Wagner fue atendido de inmediato, donde intervino el médico de Boca Juniors, y luego, el jugador por precaución, fue llevado hasta un hospital para ser observado y realizarse los respectivos estudios.

Minutos después y por la pantalla de Fox Sports, el entrenador Lisandro Luppo aseguró que Wagner se encontraba bien, llevando así toda tranquilidad necesaria para sus familiares y la gente de Comodoro Rivadavia.

“Agradezco al médico de Boca que automáticamente se ofreció a atenderlo a Bruno. Quería decir que se quede tranquila la familia, la gente de Comodoro, que Bruno está bien, lo llevaron al hospital por precaución para hacerle unos estudios, pero no tiene nada de gravedad. Se golpea en la cabeza con Oldani y ahí, automáticamente fue el kinesiólogo nuestro, el médico de Boca, que les hicieron los primeros estudios y ahora le van hacer estudios más complejos para quedarse tranquilo. Esto es más para la familia, la mamá, para que se queden tranquilos y decirles que está bien”, afirmó Luppo en diálogo con el periodista José Montesano de Fox Sports.

En el momento de la suspensión del partido, que se reanudó a las 17:20, el encuentro estaba 1-1 y el parcial favorecía a Vélez por 24-20.

En la reanudación, el conjunto de Liniers terminó ganando el set 25-22, para ponerse 2-1 y quedar a un parcial de la victoria. Algo que logró luego quedándose con el set 25-16, y dejando a Waiwen afuera del grupo de los ocho que jugarán cuartos de final.

El goleador del juego fue el opuesto Bautista Gazaba, de Waiwen, con 21 puntos, 20 de ellos en ataque, mientras que en Vélez, el mejor fue el también opuesto Germán Johansen con 16 unidades.

El sexto Tour continuaba con el duelo entre Tucumán de Gimnasia y Boca Juniors -que perdió el clásico 3-0 ante River-, y se cierra a partir de las 21, con el partido entre Defensores de Banfield -el último y flamante clasificado- ante San Lorenzo.

Ambos partidos contarán con la televisación de Fox Sports y también se podrán ver a través de YouTube de la ACLAV.

Este sábado, mientras tanto, Waiwen, ya sin chances y ahora en el último puesto, se presentará este sábado a partir de las 11 ante Ciudad Vóley, el líder y actual defensor del título, mientras que el domingo a las 15, cerrará su participación ante Boca Juniors.