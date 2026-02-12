Waiwen Vóley se juega todo ante Vélez

Debe ganar este viernes y esperar una nueva derrota de Defensores de Banfield, que cayó 3-0 ante Monteros por el 6º Tour de la Liga de Vóleibol Argentina.

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia se medirá este viernes ante Vélez Sarsfield, donde la victoria es el único resultado que le sirve para mantener vivas sus pequeñas chances de clasificarse a cuartos de final de la Liga de Vóleibol Argentina, objetivo que ya lograron ocho equipos.

El partido, que se jugará a partir de las 15 en el Parque Olímpico, Buenos Aires, será televisado por la señal de Fox Sports y también se podrá ver a través de YouTube por el Canal de la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).

El equipo, que conduce Lisandro Luppo irá en busca del triunfo ante Vélez, para sumar tres puntos importantes y soñar con otro revés de Defensores de Banfield, que este jueves cayó ante Monteros Vóley en sets corridos.

El “Defe”, mientras tanto, cerrará este viernes la segunda fecha del último Tour, ante San Lorenzo, que logró su clasificación en Comodoro Rivadavia.

El sexto Tour continúa desde las 18 con el duelo entre San Lorenzo y UPCN San Juan y se cerrará a partir de las 21, con el clásico River-Boca.

……………

Panorama – Tour 6 – Parque Olímpico - Buenos Aires.

JUEVES12

- Tucumán de Gimnasia 1 / Ciudad Vóley 3 (25-17, 22-25, 21-25 y 20-25).

- Defensores de Banfield 0 / Monteros Vóley 3 (19-25, 23-25 y 22-25).

- 18:00 San Lorenzo vs UPCN San Juan.

- 21:00 River Plate vs Boca Juniors.

Programa

VIERNES 13

15:00 Vélez Sarsfield vs Waiwen Vóley.

18:00 Tucumán de Gimnasia vs Boca Juniors.

21:00 Defensores de Banfield vs San Lorenzo.

SABADO 14

11:00 Ciudad Vóley vs Waiwen Vóley.

15:00 Vélez Sarsfield vs UPCN Vóley.

18:00 Tucumán de Gimnasia vs San Lorenzo.

21:00 Monteros Vóley vs River Plate.

DOMINGO 15

11:00 UPCN San Juan vs Defensores de Banfield.

15:00 Waiwen Vóley vs Boca Juniors.

18:00 Ciudad Vóley vs Monteros Vóley.

21:00 Vélez Sarsfield vs River Plate.