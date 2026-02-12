El futsal, protagonista de la final provincial de Juegos Comunales

Cerca de 40 partidos en tres sedes y más de 250 niños y niñas fueron los actores de la segunda jornada de esta definición en Rawson. Este viernes, la fiesta de cierre.

Este jueves se llevó adelante en distintos escenarios de la ciudad de Rawson, la segunda jornada de la final provincial de los Juegos Comunales 2025, evento deportivo social impulsado por la actual gestión del Gobierno del Chubut y llevados adelante por Chubut Deportes por segundo año consecutivo, con el respaldo de Pan American Energy y la Fundación Banco Chubut.

Este encuentro provincial reúne a unos 600 niños y niñas de entre 8 y 14 años, quienes representan a más de 40 municipios de segundo orden, comunas rurales, aldeas y parajes de todo el territorio chubutense y que han llegado a estas finales, tras disputar la clasificación durante los 14 zonales desarrollados a lo largo del 2025.

CATARATA DE GOLES

Durante este jueves comenzó a jugarse el torneo de fútbol de salón, dispuesto en tres gimnasios distintos: En el “Héroes de Malvinas” de Playa Unión se juega la categoría sub-12, en Escuela N° 752 de Rawson la sub-14 y en Escuela N° 795 de Artes la sub-10, todos en ambas ramas.

Se diputaron todas las rondas regulares en cada categoría y rama y entre los tres gimnasios, se jugaron cerca de 40 encuentros y participaron unos 250 niños y niñas. El certamen tendrá continuidad este viernes desde las 9, con los partidos de semifinales, terceros puestos y finales de las categorías masculinas.

Las categorías femeninas ya definieron a sus campeonas. En sub-10, Paso de Indios se quedó con el título y El Maitén fue segundo. En tanto en sub-12, las nenas de Lago Puelo lograron el campeonato y completaron el podio Río Senguer y Tecka. Finalmente, en sub-14 el equipo de Cushamen se consagró campeón provincial y subieron al podio el Maitén y Tecka.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, junto a los gerentes Mariano Ferro (General), Darío Figueroa (Deportivo) y Agustín Landau (Relaciones Institucionales), siguieron las alternativas en cada uno de los escenarios deportivos y participaron de las entregas de premios.

EN VIVO PARA

TODO EL MUNDO

Al igual que el miércoles, con los torneos de atletismo y tenis de mesa, desde la gerencia de Relaciones Institucionales de Chubut Deportes se llevó a cabo una extraordinaria transmisión vía streaming, a través del canal de Youtube de Chubut Deportes, con un equipo apostado en cada recinto, para que las familias a la distancia, puedan seguir de cerca las actuaciones de los chicos en cada uno de los gimnasios.

Fueron tres transmisiones por separado, (una para cada categoría) de más de 10 horas cada una, las cuales tuvieron una excelente repercusión.

Dichas transmisiones, que cuentan con la puesta técnica de Canal 12, proseguirán este viernes con las finales del futsal y el acto de cierre.

FIESTA DE CIERRE

La segunda final provincial de Juegos Comunales concluirá este viernes, tras las finales de futsal. Se prevé una gran fiesta que tendrá lugar en Anfiteatro de Playa Unión, en la cual se coronará al nuevo campeón.

Previamente, se llevarán adelante diferentes actividades en el mismo sector del balneario capitalino, que brindarán mayor color al cierre.

Habrá una estación donde se hará una demostración de la disciplina de Lucha de Playa, dispuesta por el profesor Omar Gutiérrez. Además, habrá otra estación con Juegos Alternativos, que forman parte del programa Verano Activo, que promueve Chubut Deportes y lleva adelante Ricardo Acuña.

También habrá ajedrez educativo y diferentes stands temáticos dispuestos por los ministerios de Familia, de Salud, Defensa Civil y Policía.