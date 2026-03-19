Los Juegos Comunitarios ya se palpita en los barrios

La propuesta municipal aglutinará a cientos de niños, adolescentes y adultos mayores de los diferentes barrios de Comodoro Rivadavia con actividades deportivas y recreativas que se llevarán adelante a lo largo del año. “Este programa es uno de los más importantes que tiene la ciudad y lo hacemos entre todos”, remarcó el intendente Macharashvili.

El acto de lanzamiento de los Juegos Comunitarios 2026 se concretó este jueves, en el Centro de Información Pública, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el viceintendente Maximiliano Sampaoli; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; la secretaria de Género, María Cativa; el referente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy (PAE), Juan Taccari; y representantes de distintas entidades vecinales de la ciudad.

El programa Juegos Comunitarios se llevarán adelante con la organización de la Municipalidad, a través de Comodoro Deportes, con el acompañamiento de las asociaciones vecinales y el apoyo de diferentes instituciones y la empresa PAE. En la ocasión, la propuesta incluirá fútbol, natación, atletismo, hockey y rugby, desarrollándose en sedes distribuidas a lo largo y a lo ancho de Comodoro Rivadavia.

En ese marco, Macharashvili manifestó::“cada vez que se realiza el lanzamiento de este programa. Ya hace más de 20 años de su inicio y nos llena de orgullo ver cómo va creciendo y cómo cada uno de los barrios se apropia, gracias al trabajo de Hernán y su equipo, junto a los referentes vecinales, entrenadores, árbitros y los padres. Este programa es uno de los más importantes que tiene la ciudad y lo hacemos entre todos”.

Continuando en esa línea, afirmó que esta propuesta “es una política en beneficio de los chicos, ya que los acerca a actividades como lo de la natación, donde también participan nuestros adultos mayores. Estas acciones forman el carácter de los niños y fortalecen su desarrollo, pero creemos que todavía estamos en deuda y debemos mejorar los espacios y las condiciones, lo que lograremos si trabajamos juntos”.

“Sabemos que cada familia está pasando por momentos difíciles, no estamos exentos de todo lo que está pasando en lo que hace a la cuestión económica y a la cuestión social, pero estos programas son los que fortalecen y debemos seguir impulsándolos cada vez más para que podamos salir adelante”, recalcó el intendente.

Finalmente, agradeció a todos los que acompañan y hacen posible la concreción de la propuesta. “Entre todos, vamos a ir mejorando esta acción de conjunto que hace que Comodoro tenga la potencia para salir adelante”, concluyó.

EN TERRITORIO

Hernán Martínez valoró el rol territorial del programa, ya que “tanto vecinalistas, como profesores y padres trabajan en el barrio y respaldan lo que venimos haciendo como Estado para que los proyectos se vayan mejorando año tras año. Los chicos reciben formación y contención a través del deporte; desde nuestro lugar vamos a trabajar para seguir creciendo”.

Juan Taccari agradeció a las autoridades municipales “por permitirnos participar de este programa formativo, que representa una política municipal vinculada al deporte muy importante porque tiene presencia territorial y acerca del deporte a un montón de chicos que, de otra forma, quizás no podrían tener la oportunidad”.