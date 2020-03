Los mitos alrededor del coronavirus

El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había advertido hace días que es “imposible predecir qué dirección tomará esta epidemia”. Según la OMS, los coronavirus son una familia de virus que causan el resfriado común y enfermedades como el MERS (Síndrome Respiratorio por Coronavirus de Medio Oriente) y SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave). Se trata de una nueva amenaza sanitaria global, que mantiene en vilo al mundo entero ya que a cada minuto aumenta la cantidad de casos y fallecidos.

Ya hay un caso en la Argentina, y día a día crece la polémica respecto a los métodos de prevención, particularmente en relación al uso o no del barbijo. La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) emitió un comunicado en el que desaconseja su uso, mientras que el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos por el contrario, recomendó su uso para toda la población.

En un comunicado la SADI explicó que “los virus respiratorios, incluyendo el 2019-nCoV, no se encuentran suspendidos en el aire. "Es necesario que una persona infectada con dicho virus lo elimine a través de sus secreciones, y solo estarán expuestos quienes se encuentren a corta distancia”.

La OMS trabaja estrechamente con expertos mundiales, gobiernos y socios para expandir rápidamente el conocimiento científico sobre este nuevo virus, rastrear la propagación y virulencia del virus, y brindar asesoramiento a países e individuos sobre medidas para proteger la salud y prevenir la propagación. 14 incógnitas del coronavirus reveladas:

¿Los secadores de manos son efectivos para matar el nuevo coronavirus?

Los secadores de manos no son efectivos para matar el 2019-nCoV. Para protegerse contra el nuevo coronavirus, con frecuencia debe limpiarse las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o lavarlas con agua y jabón. Una vez que haya limpiado sus manos, debe secarlas completamente con toallas de papel o un secador de aire caliente.

¿Usar lámparas de desinfección ultravioletas matan el nuevo coronavirus?

Las lámparas UV no deben usarse para esterilizar las manos u otras áreas de la piel ya que la radiación UV puede causar irritación en la piel.

¿Qué tan efectivos son los escáneres térmicos en la detección de personas infectadas con el nuevo coronavirus?

Los escáneres térmicos son efectivos para detectar personas que han desarrollado fiebre (es decir, que tienen una temperatura corporal más alta de lo normal) debido a la infección con el nuevo coronavirus. Sin embargo, no pueden detectar personas que están infectadas pero que aún no están enfermas con fiebre. Esto se debe a que toma entre 2 y 10 días antes de que las personas infectadas se enfermen y desarrollen fiebre.

¿Rociar alcohol o cloro por todo el cuerpo puede matar el nuevo coronavirus?

No. Pulverizar alcohol o cloro en todo el cuerpo no matará los virus que ya han ingresado a su cuerpo. La pulverización de tales sustancias puede ser dañina para la ropa o las membranas mucosas (es decir, ojos, boca). Tanto el alcohol como el cloro pueden ser útiles para desinfectar superficies, pero deben usarse según las recomendaciones apropiadas.

¿Es seguro recibir una carta o un paquete de China ?

Sí, es seguro. Las personas que reciben paquetes de China no corren el riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Por análisis previos, sabemos que los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos, como cartas o paquetes.

¿Las mascotas en casa pueden transmitir el nuevo coronavirus (2019-nCoV)?

En la actualidad, no hay evidencia de que los animales de compañía / mascotas, como perros o gatos, puedan infectarse con el nuevo coronavirus. Sin embargo, siempre es una buena idea lavarse las manos con agua y jabón después del contacto con las mascotas. Esto lo protege contra varias bacterias comunes como E. coli y Salmonella que pueden pasar entre mascotas y humanos.

¿Las vacunas contra la neumonía lo protegen contra el nuevo coronavirus?

No. Las vacunas contra la neumonía, como la vacuna neumocócica y la vacuna contra la influenza Haemophilus tipo B (Hib), no brindan protección contra el nuevo coronavirus. El virus es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Los investigadores están tratando de desarrollar una vacuna contra 2019-nCoV, y la OMS está apoyando sus esfuerzos. Aunque estas vacunas no son efectivas contra 2019-nCoV, la vacuna contra enfermedades respiratorias es muy recomendable para proteger la salud.

¿Enjuagarse regularmente la nariz con solución salina ayuda a prevenir la infección con el nuevo coronavirus?

No. No hay evidencia de que enjuagar regularmente la nariz con solución salina haya protegido a las personas de la infección con el nuevo coronavirus. Existe evidencia limitada de que enjuagar la nariz regularmente con solución salina puede ayudar a las personas a recuperarse más rápidamente del resfriado común. Sin embargo, enjuagar la nariz regularmente no ha demostrado prevenir infecciones respiratorias.

¿Hacer gárgaras con enjuague bucal puede protegernos de la infección?

No. No hay evidencia de que el uso de enjuague bucal proteja de la infección con el nuevo coronavirus. Algunas marcas o enjuagues bucales pueden eliminar ciertos microbios durante unos minutos en la saliva de la boca. Sin embargo, esto no significa que lo protejan de la infección 2019-nCoV.

¿Comer ajo puede ayudar?

El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no hay evidencia del brote actual de que comer ajo haya protegido a las personas del nuevo coronavirus.

¿El aceite de sésamo impide que el nuevo coronavirus ingrese al cuerpo?

No. El aceite de sésamo no mata al nuevo coronavirus. Hay algunos desinfectantes químicos que pueden matar el 2019-nCoV en las superficies. Estos incluyen desinfectantes a base de cloro / cloro, ya sea solventes, etanol al 75%, ácido peracético y cloroformo.

¿El nuevo coronavirus afecta a las personas mayores o las personas más jóvenes también son susceptibles?

El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades (2019-nCoV). Las personas mayores y las personas con afecciones médicas preexistentes (como asma, diabetes, enfermedades cardíacas) parecen ser más vulnerables a enfermarse gravemente con el virus. La OMS aconseja a las personas de todas las edades que tomen medidas para protegerse del virus, por ejemplo, siguiendo una buena higiene de las manos y una buena higiene respiratoria.

¿Son efectivos los antibióticos para prevenir y tratar el nuevo coronavirus?

No, los antibióticos no funcionan contra virus, solo bacterias. El nuevo coronavirus (2019-nCoV) es un virus y, por lo tanto, los antibióticos no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento. Sin embargo, si un paciente está hospitalizado por el 2019-nCoV, puede recibir antibióticos porque es posible la coinfección bacteriana.

¿Existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el nuevo coronavirus?

Hasta la fecha, no existe un medicamento específico recomendado para prevenir o tratar el nuevo coronavirus (2019-nCoV). Sin embargo, las personas infectadas con el virus deben recibir la atención adecuada para aliviar y tratar los síntomas, y las personas con enfermedades graves deben recibir atención de apoyo optimizada. Algunos tratamientos específicos están bajo investigación, y serán probados a través de ensayos clínicos. La OMS está ayudando a acelerar los esfuerzos de investigación y desarrollo con una gama o socios.