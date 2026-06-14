Murió Taty Almeida, emblema de Madres de Plaza de Mayo

Tenía 95 años y fue una de las principales referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Durante casi medio siglo reclamó por los desaparecidos y se convirtió en una de las voces más influyentes de los organismos de derechos humanos.

Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una de las figuras más reconocidas de la defensa de los derechos humanos en la Argentina, murió este domingo a los 95 años. Su nombre quedó asociado para siempre a la búsqueda de justicia por los desaparecidos y a la construcción de la memoria democrática del país.

La dirigente falleció en el Hospital Italiano, a las 19.20, según confirmó la organización. Asimismo, informaron que en la brevedad se confirmará dónde se realizará la despedida.

Con su característico pañuelo blanco, una voz inconfundible y una presencia permanente en las calles, Almeida se transformó en una de las caras más visibles de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Durante décadas participó de marchas, actos, encuentros con estudiantes y actividades vinculadas a la defensa de los derechos humanos, convirtiéndose en una referencia para varias generaciones.

Había nacido el 28 de junio de 1930 bajo el nombre de Lidia Stella Mercedes Miy Uranga. Sin embargo, para millones de argentinos fue simplemente Taty.

Su vida cambió para siempre en junio de 1975, cuando su hijo Alejandro Almeida, de 20 años, fue secuestrado y desaparecido en manos de la Triple A. Aquella tragedia personal se transformó en el punto de partida de una búsqueda que marcaría el resto de su existencia.

Almeida contó que provenía de una familia de tradición conservadora y que durante gran parte de su vida estuvo alejada de la militancia política. La desaparición de Alejandro modificó para siempre su mirada sobre el país.

Lo que comenzó como la búsqueda desesperada de un hijo terminó convirtiéndose en una causa colectiva. Con el regreso de la democracia se incorporó a los organismos de derechos humanos y pasó a integrar Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, desde donde sostuvo durante décadas el reclamo por justicia para las víctimas del terrorismo de Estado.

Su figura fue creciendo con los años. A diferencia de otras dirigentas, cultivó un estilo cercano, directo y pedagógico. Era habitual verla dialogar con estudiantes secundarios y universitarios, participar de actividades culturales o acompañar reclamos vinculados a distintos derechos sociales.