Los Pumas 7's se despidieron con triunfo y un séptimo lugar

La selección argentina de rugby seven derrotó 19-0 a Estados Unidos en su última actuación en los Juegos de París. El partido significó el retiro de Gastón Revol.

A pesar de no haber conseguido el resultado tan ansiado, Los Pumas 7’s cerraron su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con una victoria ante Estados Unidos por 19-0 y obtuvieron un diploma olímpico por finalizar en la séptima posición. El seleccionado argentino de rugby se dio el gusto de terminar el certamen con una sonrisa y con la emoción a flor de piel por el retiro de Gastón Revol.

El jugador cordobés, surgido en La Tablada, disputó su último partido con la camiseta de Los Pumas 7’s y recibió el reconocimiento de sus compañeros, rivales, staff técnico y del público que acompañó la lluviosa jornada en el Stade de France. Tras 15 años de carrera (debutó a los 22 años frente a Portugal, en el Seven de Londres 2009), Revol se despide con 106 etapas del Circuito Mundial, 494 partidos, 3 Juegos Olímpicos, ganando la medalla de bronce en Tokio 2020, 3 Mundiales de la especialidad y 3 Juegos Panamericanos. Sin dudas una carrera formidable para un emblema de la disciplina a nivel mundial.

En el primer encuentro del día, Los Pumas cayeron ante Nueva Zelanda por 19-12 en tiempo extra. El partido ante los All Blacks 7’s volvió a dejar en claro la paridad reinante entre los equipos que participan habitualmente en el Circuito Mundial. Ambos elencos trataron de mantener posesiones largas, no arriesgar la pelota y hacer pie en una cancha con cada vez más agua por las lluvias constantes de los últimos días. Nueva Zelanda golpeó primero con un try de Akuila Rokolisoa, pero Argentina levantó la mano y con una conquista de Tobías Wade y otra de Luciano González, dio vuelta el tanteador para ponerse 12 a 7 arriba. En el final del tiempo regular, los hombres de negro tuvieron la ultima palabra, informó la página de la UAR.

Una conquista de Moses Leo le dio la esperanza al elenco oceánico de poder llegar al alargue tras finalizar empatados en 12. Y una vez en tiempo extra, con paciencia y disciplina, Andrew Knewstub terminó apoyando el try de la victoria para dejar el tanteador 19 a 12.

Ante Nueva Zelanda, Argentina formó con: Matteo Graziano, Santiago Alvarez Fourcade (capitán) y Matías Osadczuk; Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Rodrigo Isgró y Agustín Fraga. Luego ingresaron: Tomás Elizalde, Gastón Revol, Tobías Wade, Luciano González y Marcos Moneta. Los tries argentinos los apoyaron Tobías Wade y Luciano González, mientras que el propio Tobías acertó una conversión.

Posteriormente fue el turno de jugar ante Estados Unidos con el cansancio acumulado, pero con el compromiso de terminar en lo más alto posible. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora jugaron por el orgullo, una marca registrada que siempre distinguió a este equipo. El par de tries de Matías Osadczuk abrieron el camino y la conquista de Rodrigo Isgró le puso cifras finales a un encuentro muy duro en el cual el elenco nacional dejó en claro su jerarquía para doblegar a un rival siempre complicado.

Contra Estados Unidos, Los Pumas 7’s alinearon a: Luciano González, Santiago Alvarez Fourcade (capitán) y Matías Osadczuk; Gastón Revol, Tobías Wade, Rodrigo Isgró y Marcos Moneta. Luego ingresaron: Matteo Graziano, Joaquín Pellandini, Agustín Fraga y Santiago Vera Feld, quien se sumó al plantel para el último encuentro por el esguince en el tobillo izquierdo que sufrió Santiago Mare. Los tries del conjunto argentino los marcaron Matías Osadczuk en dos oportunidades y Rodrigo Isgró. Tobías Wade acertó dos conversiones.