Los Pumas cayeron con los All Blacks 41-24

Fue en el partido que dio comienzo el Rugby Championship. El encuentro se jugó en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

La selección argentina de rugby, Los Pumas, perdió este sábado de local ante su par de Nueva Zelanda por 41-24 en el partido correspondiente a la fecha inicial del Torneo Rugby Championship.

El encuentro, que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, contó con la asistencia de 55 mil espectadores.

La revancha se jugará dentro de una semana en el “José Amalfitani” del club Vélez Sarsfield, en el barrio porteño de Liniers.

La selección argentina sufrió mucho su indisciplina ante un rival que no perdonó y anotó seis tries para conseguir, además, el punto bonus.

Pese a que Nueva Zelanda comenzó con una ventaja de 10-0, Los Pumas se mantuvieron durante gran parte del primer tiempo en partido e incluso pusieron en apritos en varias ocasiones a sus rivales.

Sin embargo, sobre el final de la primera mitad Los Pumas cometieron muchos penales que facilitaron tres tries consecutivos de los neozelandeses para irse al descanso con una ventaja de 31-10.

Ya en el segundo tiempo, Los Pumas salieron mucho más enfocados con ganas de dar vuelta la historia para conseguir un triunfo histórico. Así fue como anotaron dos tries en muy pocos minutos para colocarse a siete puntos e ilusionar a todos los presentes en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Sin embargo, toda la ilusión se vino abajo en los últimos minutos, ya que Samisoni Taukei´aho se despachó con doscientos tries consecutivos para liquidar el encuentro y estampar el 41-24 definitivo.

El Rugby Championship 2025 se puso en marcha este sábado, más temprano, cuando Australia dio la gran sorpresa y venció 38-22 en condición de visitante a Sudáfrica, que es el actual bicampeón del mundo.