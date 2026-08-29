Los Pumas no pudieron ante los Wallabies

La selección argentina de rugby cayó 27-21 ante Australia en un test match que se jugó en Jujuy. La revancha será dentro de una semana en Mendoza.

La selección argentina de rugby perdió este sábado ante Australia 27-21 en el primer partido de la serie entre ambos seleccionados, que se jugó en el estadio 23 de Agosto de Jujuy.

El partido desquite se desarrollará el sábado 5 de septiembre en Mendoza, desde las 18, en el segundo y último encuentro internacional.

Australia impuso condiciones desde el comienzo y marcó dos conquistas en los primeros diez minutos. Brandon Paenga-Amosa apoyó a los 6 minutos, pero Ryan Lonergan no pudo convertir y la visita se adelantó 5-0. A los 10, Carter Gordon encontró un espacio por la punta derecha y apoyó la segunda conquista australiana. Lonergan acertó la conversión y estableció el 12-0.

Los Pumas respondieron tres minutos después, a partir de una acción de Rodrigo Isgró que abrió el camino para Gerónimo Prisciantelli. Santiago Carreras convirtió y el seleccionado argentino quedó a cinco puntos. Australia volvió a ampliar la diferencia a los 20 minutos, cuando Fraser McReight apoyó tras una acción de potencia y Lonergan sumó la conversión para el 19-7.

La respuesta argentina llegó otra vez sobre los 40 minutos. Joaquín Moro encontró un espacio a la salida de una patada libre y apoyó una nueva conquista, mientras Carreras acertó la conversión. El marcador quedó 19-14 y Los Pumas volvieron a meterse en partido antes del descanso, después de un primer tiempo con ritmo cambiante y varias respuestas de ambos equipos.

Ryan Lonergan convirtió un penal casi sobre el cierre de la etapa inicial y Australia se fue al entretiempo con una ventaja de 22-14.

Para dar vuelta la historia era fundamental cambiar de actitud. Ser mucho más dominantes y no cometer errores fáciles, cómo fue la salida afuera de la cancha de Carreras en el inicio del segundo tiempo. El penal en el scrum puso de vuelta a Los Pumas a defender, pero por suerte, el line que robó Matera fue una buena respuesta, al menos, una señal positiva luego de tantas negativas.

Sin embargo, el equipo no aparecía, en los rucks los australianos eran más, generando penales en cada disputa en el piso. Pero no se daban por vencidos y fueron por el try que llegó por la vía del pick and go de Boris Wenger (21-22). Era el momento, había que pensar y no reiterar errores, Los Pumas quedaron a tiro de dar vuelta el partido.

Pero, como cada segmento del partido, los Wallabies no iban a desaprovechar cada posesión. La tuvieron y no la dejaron pasar, aumentaron con un try de Hooper, que increíblemente erró Donaldson (entró por cambio temporario) casi debajo de los palos (27-21).

El partido se consumía y Los Pumas habían perdido la posesión. El juego se desarrollaba en territorio argentino y quedaba solo 10 minutos. Las chances de Los Pumas parecían cada vez más lejanas. La anularon un try a Williams y los Wallabies pidieron scrum en cinco yardas, pero no lo pudieron aprovechar. Quedaba poco de tiempo ya había que recuperar la posesión.

Un error de Gordon en la patada le dio un scrum a Los Pumas en la mitad de la cancha. Pero los penales (14 para los argentinos) fueron una carga que no pudieron corregir en momentos claves.

Sin embargo, en el concierto de errores que fue el segundo tiempo, a Los Pumas les quedó la última jugada, que como en toda la tarde desperdiciaron sucesivamente, una y otra vez.

Los Wallabies se llevaron el primer chico en Jujuy, sin hacer mucho más que tener contundencia a la hora de atacar. Los Pumas volvieron a quedar en deuda, como en casi toda esta etapa del año, desde los duelos del Nations Championship hasta la aceptable derrota contra Sudáfrica.