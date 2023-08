Lucas Beltrán lleva sus goles a la Fiorentina

El delantero Lucas Beltrán deja River Plate para jugar en la Fiorentina de Italia, luego de la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El goleador del campeón del fútbol argentino arribó en la mañana de este viernes a Buenos Aires, procedente de Córdoba, y más tarde se embarcó rumbo a Italia.

El pase se cerrará por entre 20 y 25 millones de euros y el equipo argentino se quedaría una plusvalía, pero los detalles no están cerrados aún.

Beltrán comentó su mezcla de sensaciones por lo rápido que se dio todo, tras la decepción en la Copa.

"Todavía tratando de digerir la eliminación temprano. Tengo esta oportunidad que quiero aprovechar, pero contento por eso".

"El vestuario está muy golpeado porque era importante pasar de fase como lo marca la historia de la institución. Pero rápidamente teníamos que poner la cara y seguramente los chicos lo harán muy bien ahora, porque tenemos un excelente plantel y cuerpo ténico".

"Pasó todo muy rápido, hace un año y medio dos estaba en Colón, me sirvió mucho para crecer, fue un gran paso, sumar muchos minutos, la confianza que me dieron fue buenísimo. Me tocó volver y Marcelo y Martín también me dieron la confianza y crecí un montón, creo que soy un jugador diferente, con mucha más confianza, más rodaje. Pasó todo muy rápído, pero creo que los momentos están para aprovecharse".

"Ayer pensaba cuando me tocó venir de Córdoba en coletivo a los 14 años, dejé muchas cosas de lado y se me viene muchos recuerdos a la cabeza".

"Y a los hinchas agradecerles por el apoyo que nos dieron a todos y a mí, se agradece de por vida y estoy seguro que seguirán haciéndolo con mis compañeros".

"Mucho no sé del contrato con Fiorentina, espero llegar allá y ponerme al tanto".

"Me que había pensado irme en su momento por la competencia, pero pude quedarme y estar a la altura, gracias a mis compañeros y el cuerpo técnico que me dieron la confianza. Soy un agradecido de todos los que estuvieron en este camino, tanto Instituto cuando empecé a jugar, Colón que me abrió las puertas y a River, eternamente agradecido".

"Pienso dejar que las cosas pasen como lo he hecho hasta ahora, y después tomaré la decisión (sobre jugar para Italia), pero la Selección Argentina es especial".

"No me pude despedir bien de los chicos ni de la gente, me hubiera gustado que fuera en el Monumental, pero esto es así".

"Hablé con Dybala un poco, pero no se dieron algunas cosas con la Roma, pero la Fiorentina estuvo interesada todo el tiempo y además tienen un muy buen proyecto, me quedé con eso también".

"Cumplí un sueño porque para mí era un sueño salir campeón en el Monumental con la camiseta de River. No sé si me hubiese ido con la clasificación a cuartos, Ahora no pienso en un regreso, pero en un futuro me gustaría volver".

"Creo que hay muy buen material en el plantel, y cualquiera que me reemplace lo hará muy bien, después será decisión del entrenador y los dirigentes si tiene que venir alguien".

"Hablé un poco con Julián (Álvarez), no con Enzo (Fernández) que estaba en EE.UU., pero ahora vamos a estar más cerca, a ver si nos podemos juntar", sentenció el ’Vikingo’.