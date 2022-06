Lucas Villafáñez analiza su futuro tras salir campeón

El comodorense Lucas Villafáñez se encuentra en su ciudad, disfrutando junto a su familia pero también pensando en su futuro en el fútbol profesional, luego de consagrarse con el Panathinaikos de Atenas.

Por estos días entrena junto al plantel de Primera división de la Comisión de Actividades Infantiles y habló con la prensa del club.

“Tuvo final feliz pero fue un año duro, difícil, como todos los años en la alta competencia. Nos tocó terminar siendo campeones de la Copa, pero nos costó mucho con un entrenador nuevo, que había arrancado el año pasado. El plantel se renovó y a veces eso es difícil, lleva un año, un año y medio de proceso para poder lograr un campeonato, pero tuvimos la suerte de encontrar el funcionamiento rápido y pudimos consagrarnos”, reconoció el mediocampista.

En lo personal pudo encontrar su lugar futbolístico. “Estoy satisfecho con lo que hice este año. Encontré una posición de doble cinco, un cinco adelantado, donde no había jugado en los años anteriores. Lo hablé con el entrenador y me explicó que podía funcionar ahí, que podía ser útil, y lo entendí así”, afirmó.

“Ayudé al equipo no tanto haciendo gol, no tanto pisando el área rival, pero me sentí muy cómodo, con la cancha más de frente, podía hacer pases para adelante, para atrás, podía salir jugando del fondo. Me sentí muy cómodo, porque con el paso de los años uno va perdiendo velocidad, esa chispa que tiene cuando es más joven. Ahora, con los 31 años que voy a cumplir, es una función que me viene muy bien”, admitió.

Por otra parte, remarcó que tuvo “muy buenas sensaciones” en este reencuentro con el club que lo catapultó hacia el profesionalismo. “El viaje de aquí hasta La Mata, entrenar, volver, lo hacía desde los 10 años y ahora lo estoy haciendo con una carrera hecha, o en medio de una carrera. De todos esos sueños que tenía en esos viajes, se cumplieron muchos, y ojalá que muchos se estén por cumplir”, señaló en la entrevista que se realizó en la sede de la institución “azzurra”.

En ese sentido, aseguró: “uno siempre quiere trabajar para mejorar, para seguir aprendiendo, porque todavía soy joven, si bien tengo varios años jugando a nivel profesional”.

Asimismo, agradeció el buen recibimiento. “Quiero agradecerle a Gustavo (Caamaño), a Alexis (Cabrera), al ‘profe’. Me dieron una bienvenida muy cálida y me siento muy cómodo en el club. La gente del club me trata muy bien y esta es mi casa”, rescató.

Su sentido de pertenencia con la CAI es total, al igual que sus ganas de seguir creciendo. Por tal motivo, Villafáñez les dejó un sentido mensaje a los más jóvenes.

“Tienen que seguir sus sueños, trabajar mucho. En el deporte no solo tenés que tener talento, sino también sacrificio, constancia, querer trabajar, querer mejorar, respetar. Creo que se perdió un poco ese respeto al más grande, al que tiene más partidos, al que ganó campeonatos”, reflexionó.

“Este cuerpo técnico tiene jugadores que estuvieron mucho tiempo en el fútbol profesional y eso les tiene que servir a los chicos, porque no hay nada más lindo que tener un entrenador que haya pisado una cancha, que se haya puesto los cortos, como decimos nosotros”, resaltó.

“Aparte de respeto, le tengo admiración a este cuerpo técnico que tienen hoy los chicos. Escuchen mucho los consejos porque es gente que sabe, gente que vivió de esto, gente que transpiró la camiseta dentro de la cancha. Es importante que haya ese respeto y admiración hacia los más grandes”, sentenció.

Lucas siente que está en un momento de madurez futbolística y personal. Por lo tanto, analiza su futuro mientras disfruta de su familia y de su ciudad.

“Ahora quiero disfrutar de mi hijo recién nacido, de mi familia. Esa es mi idea hoy en día. Terminé el contrato con Panathinaikos, estoy esperando una oferta de ellos y creo que en estos días se hará oficial. Si no, será en otro país, en otro club. Voy a estudiar las posibilidades, porque terminé un año bueno, jugando mucho y eso es importante”, enfatizó.