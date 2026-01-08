Luciano Benavides se impuso en la 5ª etapa del Dakar en Motos

El piloto argentino finalizó en la primera colocación y se mantiene entre los primeros cinco de su categoría en el Rally que se corre en Arabia Saudita.

El argentino Luciano Benavides obtuvo este jueves su primer triunfo parcial en el Rally Dakar 2026, al vencer con su moto en la 5ª etapa que se corrió con un trazado de 356 kilómetros cronometrados entre el Campamento Refugio y la ciudad de Hail, situada al centro norte de Arabia Saudita.

El salteño, piloto del Red Bull KTM Factory Racing, aventajó al chileno Ignacio Cornejo (Hero Motorsports) por 3.51 minutos y a su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders (+5.50m.), que ascendió como nuevo líder de la clasificación general de la división.

La victoria relanzó al argentino en la lucha por el título de la categoría ya que lo proyectó hasta el cuarto puesto de la clasificación general, con una diferencia de +5.55 minutos sobre el australiano.

Sanders comanda la división motos con 1.59m. de diferencia del español Tosha Schareina (Monsters Energy Honda), quien perdió el liderazgo luego de llegar quinto en la etapa.

Por su parte, el estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) se impuso en Autos. La victoria llegó tras una sanción de un minuto y diez segundos aplicada al español Nani Roma (Ford Racing), que había sido el más rápido en la clasificación original de la jornada.

Roma había marcado el mejor tiempo del día con apenas cuatro segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, pero la penalización lo relegó al segundo puesto, a 1:06. De esta manera, el español se quedó sin lo que hubiera sido su decimocuarta victoria de etapa en coches, a las que suma otras 13 en motos a lo largo de su carrera en el Dakar.

El checo Martin Prokop (Orlen Jipocar) completó el podio de la etapa al finalizar tercero, a 2:14 del ganador. Por su parte, Carlos Sainz (Ford Racing) terminó sexto, a 5:23, luego de recibir también una penalización de un minuto que condicionó su resultado.

A pesar de tener que abrir pista, el sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC) logró conservar el liderazgo de la clasificación general. Finalizó decimosexto en la etapa, a 12:43, justo por detrás del catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), pero mantiene una ventaja de 3:17 sobre el propio Al-Attiyah y de 5:38 respecto al sueco Mattias Ekström (Ford Racing).

Más atrás en la general aparecen Nani Roma, a 6:59 del líder, y Carlos Sainz, que se ubica a 8:33, en una lucha que promete seguir ajustada en las próximas etapas del Rally Dakar 2025.

Los ganadores de la etapa entre los Challenger fueron el binomio integrado por el piloto chileno Lucas del Río y su navegante argentino Bruno Jacomy. El registro que los dejó en lo más alto fue de 4h18m09s, mientras que sus escoltas, los españoles Pau Navarro y Jan Rosa, finalizaron a tan solo 24 segundos.

La saudí Dania Akeel arribó en la tercera posición (+00:28) y dentro del top cinco se ubicaron los argentinos David Zille (+00:59) y Nicolás Cavigliasso (+02:49). Por su parte, Augusto Sanz, navegante de la neerlandesa Puck Klaassen, fueron sextos (+03:07), mientras que Kevin Benavides terminó noveno (+09:39) y Fernando Acosta, navegando al español Óscar Ral, completaron el top diez (+09:49).

Como consecuencia de los resultados obtenidos en esta quinta etapa, el nuevo líder de la clasificación general es el español Pau Navarro. A cuatro minutos y medio se ubica el saudí Yasir Seaidan, mientras que el tercer lugar lo ocupan los campeones defensores, Nico Cavigliasso y Valentina Pertegarini, a ocho minutos y medio.

Además, el ganador de la quinta etapa en la categoría Side by Side (SxS) fue el estadounidense Kyle Chaney, logrando su primera victoria parcial, seguido por el chileno Francisco “Chaleco” Lípez y Brock Heger, quien mantiene el liderazgo general en la categoría.

Mientras tanto, en Camioneros, el checo Martin Macik, que venía de vencer en la etapa de maratón, este viernes, ganó la quinta etapa y se escapa en la clasificación general.

La Etapa 6 se disputará este viernes, antes de la jornada de descanso. El recorrido unirá Hail con Riyadh, y los competidores de la categoría Challenger deberán afrontar 331 kilómetros de especial y 589 de enlace.