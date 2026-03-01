El piloto comodorense, con Peugeot 208, terminó entre los diez primeros durante la segunda final de la temporada corrida este domingo en Toay, La Pampa.

Luciano Farroni fue 9º en la final de la Clase 3 del Turismo Pista

El comodorense Luciano Farroni, con Peugeot 208, terminó este domingo en el noveno lugar durante la segunda final de la Clase 3 del Turismo Pista, que se corrió en el autódromo de Toay, La Pampa, y en donde estuvo en juego el Gran Premio “Casino Club Online”.

El tiempo del piloto sureño, que se encuentra radicado en Neuquén, fue de 31’30”361/000, a 4’647” del ganador que fue Federico Hermida con Toyota Etios y un registro de 31’25’716/1000, seguido de Martín Chialvo, también con Etios, mientras que el podio lo completó Felipe Martini, con un Renault Clio.

Por su parte, el cordobés Alejo Cravero se quedó con el triunfo en la Clase 2, siendo escoltado por Lucas Garro y Matías Clapier.

Mientras tanto, el santacruceño William Bull y el Fiat Uno que alista el Fagnani Racing ganaron la carrera de la Clase 1. Pablo Matich y Alexis Bull -hermano del vencedor- completaron el podio.

La próxima fecha se correrá del 10 al 12 de abril en el autódromo de Concordia, en la provincia de Entre Ríos.