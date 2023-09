Luciano García: "estoy en mi mejor momento"

El sábado 16 de septiembre se llevará a cabo la cuarta edición del festival de kickboxing "Guerra de Leones", que organiza el Team Mellado. El mismo se llevará a cabo en el Gimnasio municipal N° 1 de Aristóbulo del Valle y Viamonte. En la pelea de fondo, semi profesional, Luciano García enfrentará a Mauricio Borda y estará en disputa el título argentino WKF.

El “Tuerca” García vuelve a combatir en Comodoro luego de poco más de un año, justamente en la edición pasada del evento “Guerra de Leones”. Los comodorenses podrán nuevamente disfrutar y ver a quién supo ser múltiple campeón mundial en Egipto 2021.

En la velada unificará su cinturón regional WKF e intentará quedarse con el título argentino semi-pro ante el experimentado Borda. Antes del duelo, el miembro del Team Mellado dialogó con El Patagónico y comentó: “estoy muy contento de que haya llegado esta oportunidad. Pelear por ser campeón argentino es algo que hace unos años lo veía como un sueño, una meta, y hoy lo estoy por cumplir”.

“Me estoy preparando para que no falle nada, dar todo y ganar ante mi gente. Sé que me enfrento a un rival más grande y duro, pero me siento fuerte y con mucha confianza luego de mi última pelea. Estoy en mi mejor momento”, añadió el kickboxer.

Cabe recordar, que García viene de ganar en su última presentación en julio ante Pedro Tabletti a los 20 segundos del primer round, después de conectar una patada en la parte blanda de su rival.

Por último, “El Tuerca” enfatizó: “espero q esté lleno como el año pasado. Fue una locura. Quiero que la gente pueda disfrutar de mi show. Hace años me estoy preparando para esta pelea”.

La velada se llevará a cabo el 16 de septiembre y las entradas anticipadas tienen un costo de 2.500 pesos. Para adquirirlas pueden acercarse directamente al gimnasio en Bouchardo 1650, de 9 a 12 y de 18:30 a 21.