Lugano le pegó a la Argentina: "no hay dudas que le ayudaron a ser campeona del mundo"

En una entrevista brindada a Futbol por Carve, el referente histórico de la “Celeste” dejó un mensaje realmente fuerte. “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”.

La Selección Argentina tuvo penales a favor en cinco de los siete partidos del Mundial, (Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia) de los cuales Messi convirtió cuatro, a excepción del ejecutado en la tercera fecha, que fue contenido por el arquero polaco.

A su vez se manifestó en contra del uso del VAR. “Desde que se introdujo el VAR se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno y creo que el fútbol es un caos. Eso se lo dije al pelado Pierluigi Colina (ex árbitro y miembro de la UEFA) en el Mundial también con alguna puteada por lo que nos hizo a nosotros. Pasa en Argentina también. ¿No vieron el penal de Boca a River? En Brasil también...".

“Lo que me preocupa es que los jugadores no se muevan para opinar. No puede ser que un clásico o un partido se defina por una estupidez de esta” y agregó: “No entienden lo que es un contacto. Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza”, picante.