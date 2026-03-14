Lula Codesal vuelve a concentrar con La Garra

La arquera surgida de la Escuela Municipal de Esquel fue convocada a la selección argentina de handball.

La selección argentina femenina de handball, La Garra, volverá a reunirse del 5 al 13 de abril en Bilbao, España, en su primera concentración del año con vistas a los próximos compromisos internacionales.

Entre las 19 jugadoras convocadas por el entrenador Mariano Muñoz, aparece la chubutense Luciana Codesal, quien nuevamente fue convocada al seleccionado nacional.

La arquera surgida en la Escuela Municipal de Esquel y actualmente jugando en Balonmano Almassora, será parte de una semana de entrenamientos y competencia en la Basque Cup, instancia que servirá para seguir evaluando al plantel de La Garra de cara a los próximos desafíos internacionales.