Luna de Sangre 2026: cuándo y cómo ver el eclipse lunar total

El calendario astronómico ya marca una fecha clave para los amantes del cielo: en los próximos meses, Argentina será uno de los mejores puntos del planeta para observar un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de Sangre, un fenómeno que tiñe al satélite natural de un intenso color rojizo.

Se trata de un evento poco frecuente y altamente selectivo. Según proyecciones internacionales, solo una pequeña porción de la población mundial podrá ver el eclipse en todas sus fases, mientras que gran parte del territorio argentino quedará ubicado dentro de la zona de visibilidad total.

¿Cuándo ocurre la Luna de Sangre?

El eclipse se desarrollará entre la noche del 2 y la madrugada del 4 de marzo de 2026. Durante ese período, la Tierra se interpondrá de manera precisa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar y dando inicio a las distintas etapas del fenómeno.

La fase más impactante será la totalidad, cuando la Luna quede completamente cubierta por la sombra terrestre durante unos 80 minutos, ofreciendo un espectáculo visible de principio a fin desde Argentina.

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

El nombre “Luna de Sangre” no tiene relación con eventos extraordinarios ni mitológicos, sino con un fenómeno físico bien conocido. Al producirse el eclipse, la atmósfera terrestre actúa como un filtro natural: dispersa las longitudes de onda azules de la luz solar y deja pasar únicamente las tonalidades rojas, que se proyectan sobre la Luna y le otorgan su característico color cobrizo.

Un evento astronómico poco común

De acuerdo con estimaciones de portales especializados como Time and Date y mapas de visibilidad de la NASA, este eclipse será observable en su totalidad por apenas el 2% de la población mundial. En ese contexto, Argentina se destaca como un punto estratégico privilegiado para seguir todas las fases del evento sin interrupciones.

Cómo observar el eclipse lunar en Argentina

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno no representa ningún riesgo para la vista y puede observarse sin protección especial. Para disfrutarlo al máximo, los especialistas recomiendan:

Buscar cielos despejados, preferentemente lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades.

Observar a simple vista, ya que el eclipse es completamente seguro; el uso de binoculares o telescopios permite apreciar mejor los detalles de la superficie lunar.

Adaptar la visión a la oscuridad, permaneciendo al menos 20 minutos sin luz artificial antes del punto máximo del eclipse.

Consultar el pronóstico del tiempo, ya que la experiencia dependerá de que el cielo se mantenga mayormente despejado.

La Luna de Sangre 2026 promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más impactantes del año, y Argentina estará entre los mejores lugares del mundo para presenciarlo.