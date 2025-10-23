Luque cerró campaña en Sarmiento

El candidato a diputado nacional por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, visitó este jueves la ciudad de Sarmiento en el último día de campaña oficial, donde recorrió distintos barrios y emprendimientos productivos, y mantuvo un encuentro con militantes y vecinos de la localidad.

Durante su discurso, Luque destacó la importancia de la elección del domingo y pidió a los vecinos redoblar los esfuerzos en estas últimas horas de campaña: “El domingo no se discuten solamente dos bancas en el Congreso. Se discute si la Argentina sigue el camino del ajuste o si empezamos a recuperar derechos que el peronismo siempre defendió”, afirmó.

El candidato advirtió sobre las políticas del gobierno nacional de Javier Milei y las decisiones del gobernador Ignacio Torres, a quienes acusó de llevar adelante un mismo modelo que castiga a los sectores más vulnerables.

“Somos la provincia que más puestos de trabajo perdió en el sector privado. Los docentes, los médicos, los trabajadores de la construcción y los jubilados están sufriendo sueldos de hambre mientras el gobierno provincial repite el mismo esquema de ajuste que el nacional”, señaló.

En su paso por Sarmiento, Luque también se refirió al nuevo sistema de votación con boleta única y llamó a los vecinos a informarse:

“Tenemos que ayudar a la gente, especialmente a los adultos mayores, a entender cómo votar. Este domingo se define el futuro del país, y necesitamos que todos puedan ejercer su derecho con claridad”.

Finalmente, el candidato instó a los militantes a redoblar la presencia en el territorio y apuntó a consolidar un triunfo que, aseguró, “ya no es una utopía”.

“Hace unos meses decían que íbamos a salir terceros o cuartos. Hoy estamos peleando para ganar y meter dos diputados nacionales. No es lo mismo tener uno que tener dos que defiendan al pueblo en el Congreso”, subrayó.