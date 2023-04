El Patagónico | Regionales | SCPL - 13 abril 2023

Luque convocó de urgencia a la SCPL y acordaron quitar los ítems de capitalización

El intendente de Comodoro Rivadavia mantuvo sendas reuniones con los directivos de la entidad prestataria de los servicios de energía, agua y saneamiento. En el marco de la agenda de trabajo se acordó que, desde las facturas emitidas en el mes de mayo, se deroguen y no se incluyan los componentes que no tienen relación con el consumo de la población ni con los aportes solidarios. "No se puede seguir generando este impacto en el bolsillo de la gente", advirtió.