Luque destinó una ayuda económica a la zona productiva de Km.17

Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, estuvo acompañado por funcionarios municipales, concejales, productores y vecinos de la zona, quienes pusieron en valor el objetivo de dicha obra, que consiste en alojar las ferias articulando las actividades de exposición y venta, ocio y recreación de los vecinos de Km.17 y la ciudadanía en general.

De tal manera, el sistema de grada vincula los dos edificios, el de la feria con el de la vecinal del barrio que abarcará un salón de usos múltiples, provisto con equipamiento gastronómico, un espacio de administración, un espacio flexible para la realización de talleres, la atención médica, un núcleo sanitario con doble acceso, interior y exterior que servirá para los feriantes.

En este marco, el intendente brindó unas palabras e hizo hincapié en la labor multidisciplinaria que se lleva adelante desde la municipalidad en muchos aspectos. “Estamos orgullosos de los pioneros que comenzaron con una idea de producción en Comodoro, un trabajo importante en una ciudad que crece y que no para, y son ustedes junto a los vecinos de la región los que deben apropiarse de las políticas públicas que estamos incentivando”.

“Ustedes quedarán trabajando acá, pero las políticas públicas no sirven de nada si no las intentan proteger con un convencimiento fuerte de lo que están haciendo. Hoy tenemos la posibilidad de generar empleo, que las familias tengan una salida laboral con obras como éstas y esperamos pronto los resultados y que este lugar se llene de vida todos los días, llevando adelante políticas sociales. Me siento parte de este sueño, porque logramos que esta zona demuestre a la región que estamos capacitados con gente lista para trabajar y un Estado presente”, puntualizó.

Asimismo -indicó- “nos proponemos cumplir los objetivos, vender nuestros productos para demostrar que es una ciudad productiva desde lo agropecuario. Por tal razón, le entregamos a Mariela la resolución donde transferimos el dinero a la cuenta de la Asociación de Productores, además, contamos con la garantía de tener una obra que nos merecemos para avanzar desde el punto de vista productivo”.

"Agradecemos al intendente por integrarnos a Comodoro"

Por otro lado, la representante de la Asociación de Productores de Km.17, Mariela Aguilar, expresó que “detrás de esto hay mucho trabajo y hoy se ven los frutos. Agradezco el trabajo del Municipio, porque es una labor conjunta donde el área de Tierras está presente en nuestro sector, mientras que Comodoro Conocimiento desempeña un rol importante al acompañar al productor y estar atento a las necesidades”.

En esta línea, Mariela mencionó que “Juan Pablo Luque está presente y les agradecemos por integrarnos a Comodoro, la gente se sentía que Comodoro Rivadavia terminaba atrás del cerro y ahora eso cambió. En cuanto a la obra, estamos muy felices porque genera un espacio social, de contención y laboral donde el productor puede vender sus productos y así darle una entidad al sector”.