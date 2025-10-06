Será en la cancha de Platense ante Gimnasia de Mendoza. El partido irá desde las 17, televisará TyC Sports y arbitrará Nicolás Ramírez.

Madryn jugará este sábado la final por el ascenso a la Liga Profesional

Se confirmó este lunes el día, horario, escenario y árbitro para la gran final por el ascenso que jugará el Deportivo Madryn ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, donde el ganador de ese partido subirá a la Liga Profesional.

En ese contexto, este partido por el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, se jugará el sábado a partir de las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López -la cancha del club Platense- y tendrá el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El Deportivo Madryn, que dirige Leandro Gracián, viene de caer en la última fecha ante Colegiales por 1-0, pero el objetivo promordial que tenía -de llegar a la final- lo logró y con creces.

Terminó en lo más alto de la Zona “A” de la Primera Nacional -con 60 puntos-, mientras que Gimnasia, que en la última fecha venció 1-0 a Defensores de Belgrano, hizo lo propio en la Zona B, sumando 63 unidades.

El ganador de este encuentro logrará el primer ascenso, y será algo histórico no solo para el elenco chubutense sino también para el cuadro mendocino.

Por otra parte, la entidad madrynense, en su página de Facebook -Club Social y Deportivo Madryn- dio a conocer los valores de las entradas para este trascendental partido.

Las populares tienen un valor de 20 mil pesos, mientras que las plateas se venden en 35 mil.

Las mismas se pueden adquirir en la sede social del club (Julio A. Roca 516), este miércoles de 8 a 20 y el jueves en el horario de 8 a 12:30.