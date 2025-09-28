Derrotó 2-1 a Arsenal de Sarandí y con ese resultado se aseguró el primer puesto de la Zona “A” de la Primera Nacional. Maná y Crego hicieron los goles del “Aurinegro”.

Deportivo Madryn ganó y jugará por el primer ascenso a la Liga Profesional

Deportivo Madryn le ganó este domingo por 2-1 a Arsenal de Sarandí y con ese resultado se clasificó para jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Abel Sastre, correspondió a la 33ª fecha de la Zona “A” de la Primera Nacional y tuvo el arbitraje de Nahuel Viñas.

El “Aurinegro” se quedó con los tres puntos en su campo de juego y el pase para jugar la gran final por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, gracias a los goles de Nicolás Maná y Diego Crego. Tomás González descontó para el conjunto de Darío Franco.

De esa manera, Deportivo Madryn logró el objetivo de meterse en la final y espera por el primero de Zona “B”, que podría ser Gimnasia de Mendoza, Estudiantes de Caseros, Deportivo Morón y podría sumarse en la pelea, Estudiantes de Río Cuarto.

El elenco, que conduce Leandro Gracián, abrió el marcador en la segunda etapa. Y lo hizo a través de Maná, quien aprovechó un rebote del arquero Franco Herrera, tras un disparo del capitán Federico Recalde, y la mandó al fondo de la red, a poco de iniciado el complemento.

El segundo tanto, mientras tanto, llegó a los 16’ a través de Diego Crego, para desatar la fiesta en las tribunas del Coliseo del Golfo.

Sin embargo, el “Arse” llegó al descuento con un golazo de Tomás González, quien con un remate -a los 23’- venció la resistencia del arquero Yair Bonnin.

En el final, Diego Martínez llegó hasta el fondo, remató al arco y el arquero Herrera, en gran reacción, la envió al tiro de esquina.

De esa manera, Deportivo Madryn se metió en la final, mientras que Arsenal descendió a la Primera B.

…………………..

Síntesis

Deportivo Madryn 2 / Arsenal 1

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Thiago Yossen, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez, Diego Martínez; Ezequiel Montagna, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Nicolás Maná y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Arsenal: Franco Herrera; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Lucas Mihovilcevich y Manuel Cocca; Talo Coletta, Matías Lucero y Esteban Fernández, Tomás González; Axel Batista e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Goles ST: 3’ Nicolás Maná, Diego Crego (DM), 23’ Tomás González (A).

Cambios ST: al inicio David Sayago x Sabatini (A), 13’ Thiago Nicolás x Solís (DM), 24’ Fabián Bordagaray x Purita (A), 29’ Santiago Postel x Yossen (DM) y Pedro Velurtas x Montagna (DM), 36’ Valentín Serrano x Coletta y Andrés Ayala x Mihovilcevich (A), 37’ Bruno Juncos x Silva (DM), Elías Ayala x Maná (DM), 47’ Gonzalo Klusener x Lucero (A).

Amonestados: Yossen (DM). Purita, Roselli (A).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Nahuel Viñas.

Estadio: Abel Sastre (Puerto Madryn).