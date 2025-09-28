Pernía ganó la carrera y Aldrighetti se consagró campeón del TRV6

El autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires fue el escenario este domingo de la octava fecha de la temporada.

En el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires fue escenario de la 8ª fecha del Campeonato Argentino de Top Race V6 YPF INFINIA, donde Leonel Pernía con el Fiat Cronos #44 del Octanos Competición ganó por segunda vez en la temporada mientras que Facundo Aldrighetti con el Lexus #83 del Halcón Motorsport alcanzó su primer título argentino.

Con un clima estupendo y gran marco de público, se puso en marcha la final del Top Race V6 con los dos pilotos del Halcón Motorsport en busca del cetro. Al principio quien tuvo la punta fue Facundo Aldrighetti, que lograba tomar rápido la posición para lograr la ansiada corona, mientras que atrás Marcelo Ciarrocchi que largaba desde el sexto lugar conseguía meterse en el tercer puesto rápidamente.

Con solo tres giros de carrera el piloto de Almafuerte con el Ford Mondeo #40 conseguía superar a Leonel Pernía que quedaba en el tercer puesto. Con ocho vueltas de carrera, aparecía el auto de seguridad logrando cortar las distancias entre los compañeros de equipo y dejar abierta una apasionante definición. Luego del relanzamiento, Ciarrocchi perdía el control del Mondeo, cayendo al tercer lugar.

A todo esto, Aldrighetti se despistó por la rotura del piso de su Lexus y caía varios puestos. Pernía con el Cronos #44 tomaba la punta de la carrera con Ciarrocchi al acecho. Cumpliendo con un nuevo giro de carrera Marcelo Ciarrocchi sufría problemas mecánicos, teniendo que abandonar lo que sentenció sus chances por el título argentino.

Llegó la bandera a cuadros y la victoria quedó en manos de Leonel Pernía con el Fiat Cronos #44 del Octanos Competición luego de completar las 21 vueltas con un tiempo de 31m23s383/1000 a una velocidad promedio de 142,720 km/h. Segundo terminó Facundo Aldrighetti con el Lexus #83 del Halcón Motorsport a 3.740/1000. Con este resultado, el de Villa Regina logró su primer título a nivel nacional. Tercero quedó Alejandro Irazusta con el Lexus #92 del LFB Racing Team a 18.501/1000.

Los primeros cincos puestos los completaron Marcelo Ciarrocchi y Carlos Guttlein con el Fiat Cronos #33 del Octanos Competición.

Mientras tanto Mauricio Hidalgo con el Lexus #169 del INI Racing Team fue el ganador del torneo de la Copa Master 2025 del Top Race V6.