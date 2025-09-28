Victoria y título para Diego Verriello en el TR Series

Con el Fiat Cronoss del Octanos Competición se consagró campeón por segunda vez en la categoría que se presentó en Buenos Aires.

El Campeonato Argentino de Top Race Series YPF INFINIA disputó la 8ª fecha este fin de semana en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, donde compartió por primera vez en su historia la 19º Edición de los 200 Km de Buenos Aires “Gran Premio YPF INFINIA” y fue Diego Verriello con el Fiat Cronos #2 del Octanos Competición el que se consagró Campeón Argentino por segunda vez en la categoría junto a la escudería de Christian Martínez. El primero fue en la temporada 2021.

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2025 - En un domingo con sol y buen marco de público, Diego Verriello logró quedarse con la victoria en la final con el Fiat Cronos #2 del Octanos Competición completando las 21 vueltas de la carrera con un tiempo de 21m24s838/1000 a una velocidad promedio de 142,720 km/h. El piloto de Mar del Plata peleó por la punta con José Malbrán hasta que pudo asegurar la primera posición para cerrar un gran fin de semana.

El representante de Córdoba, que regresó esta fecha a la categoría, quedó segundo con el Mercedes-Benz #187 del IBBA Racing a 3.740/1000 mientras que tercero terminó Adrián Hamze con el Fiat Cronos #69 del Octanos Competición a 18.501/1000. El piloto de Capital Federal fue el ganador de la Copa Master por tercera vez consecutiva: 2023, 2024 y 2025.

Ayrton Gardoqui con el Ford Mondeo #15, el debutante Dario Necochea con el Fiat Cronos #76 y Zamir Hamze con el Fiat Cronos #14, todos del equipo Octanos Competición, completaron el clasificador.