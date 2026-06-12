Maira Velásquez representará a Comodoro en el Sudamericano de Gimnasia Aeróbica

La gimnasta comodorense Maira Velásquez, de 17 años, competirá en el Sudamericano de Gimnasia Aeróbica, uno de los eventos más importantes de la disciplina. El campeonato se desarrollará del 6 al 12 de julio en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde participará en las categorías trío y aerodance del nivel Senior.
El camino de Maira a la competencia internacional comenzó en enero, cuando fue convocada desde Buenos Aires para integrar un equipo de alto rendimiento junto a otras gimnastas de esa ciudad. Desde entonces, sostiene un exigente esquema de preparación que incluye viajes mensuales, junto a Avril Morcillo, para entrenar y perfeccionarse con sus compañeras.
El esfuerzo comenzó a dar sus frutos en mayo, cuando el equipo compitió en Mendoza. Allí lograron ubicarse entre los mejores del país y obtuvieron la clasificación al Sudamericano, consolidando un proceso de crecimiento deportivo sostenido.
Pero los desafíos no se terminan ahí porque en noviembre la atleta tiene previsto viajar a Aracaju, Brasil, para participar en el Campeonato Panamericano, otra importante cita internacional que marcará un nuevo paso en su carrera deportiva.
Para afrontar los costos que implica competir a este nivel, como es indumentaria, traslados, alojamiento, alimentación e inscripciones, cuenta con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.
Además, junto a la voluntad de su familia, también lleva adelante distintas iniciativas con el objetivo de recaudar fondos y continuar haciendo posible este camino deportivo.
Con esfuerzo, disciplina y compromiso, Maira se encuentra ante una nueva oportunidad de representar a Comodoro Rivadavia en el escenario internacional, llevando consigo no solo sus sueños y objetivos deportivos, sino también el nombre de toda una ciudad.
En este contexto, el acompañamiento de la comunidad resulta fundamental para que pueda seguir desarrollándose en el alto rendimiento.