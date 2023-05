Maitena Farías y un nuevo desafío en Puerto Madryn  

La deportista de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas, Maitena Farías, estará en Puerto Madryn para sumar su segunda experiencia en los Juegos de la Integración Patagónica. En la primera edición realizada en La Pampa, la comodorense se ubicó en la tercera posición.

Madryn será sede de la 2ª edición de la competencia deportiva que propone promover disciplinas olímpicas con potencial de desarrollo en la región.

Los mismos se llevarán a cabo del 26 al 28 de mayo y tendrán la participación de 700 jóvenes de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut.

Surgida de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas, que funciona en el Departamento Metodológico ubicado en el gimnasio municipal Nº1, Maitena buscará seguir mejorando en la competencia en la categoría hasta 49 kilos.

En la primera edición, que se realizó en 2022 en Santa Rosa, La Pampa, la comodorense, de 14 años, se trajo la medalla de bronce.

“Vengo entrenándome y esforzándome, dando lo mejor de mí. Hay días que cuestan más y otros menos, hago la parte física y técnica, hago de todo un poco. La idea es ir mejorando, no siempre se gana pero de los errores se aprende, todo es con esfuerzo”, remarcó.

Y manifestó que “además de querer ir a ganar, lo que más me importa es poder disfrutar los viajes, tengo que aprovechar las oportunidades que se me dan, pero más que nada quiero divertirme”.

Maitena Farías, quien también compitió en los Juegos Evita, contó cómo llegó a la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas para entrenar con Cinthia Cádiz: “Antes hacía judo y tenía una parte con barras, la profesora me enseñaba técnicas de levantamiento de pesas, me gustó muchísimo. Eso fue hace dos años, todavía no estaba la escuela municipal, recién el año pasado abrió y mi mamá me dijo que venga y ahora estoy feliz”.