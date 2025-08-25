Majo Verdugo brindó una capacitación de ritmos

La profesora de danzas jazz, especializada en ritmos urbanos, estuvo brindando en Comodoro Rivadavia una capacitación en el Club Ingeniero Huergo.

A cargo de la profesora Majo Verdugo, en las instalaciones del Club Ingeniero Huergo se llevó adelante la capacitación denominada “Urban Week”, destinada a profesores, instructores, técnicos y alumnos, bajo la coordinación de Vanesa Velázquez, referente de ritmos de la Dirección General de Deportes.

La disertante es una destacada profesora de danzas jazz, especializada en ritmos urbanos. Cuenta con una vasta experiencia como jueza en torneos de danza urbanos nacionales e internacionales como el TIR (Torneo Internacional de Reggaetón), All Dance y Soul Dance, entre otros.

La primera jornada fue dirigida a participantes de nivel intermedio y avanzado, mayores de 14 años. Se profundizó en aspectos teórico-prácticos relacionados con la planificación, el uso de recursos y la selección musical. En tanto que en la segunda se ofreció una clase de coreografía de reggaetón fusión, abierta a todos los niveles y para mayores de 7 años.

La capacitación, fue enfocada en el reggaetón fusión. Se abordaron temas claves como los principios de la composición coreográfica, musicalidad y el uso del espacio escénico.

La profesora Majo Verdugo, aseguró que “es un placer estar acá, con muy linda gente, un lindo espacio. Se trató de una capacitación en composición coreográfica para que los profes y alumnos avanzados tengan más herramientas a la hora de competir y viajar a los torneos importantes”.

Verdugo, se mostró sorprendida por el crecimiento constante de la disciplina en Comodoro y manifestó que “cada vez que vengo a los torneos me asombró un montón por la cantidad de chicos y chicas que se mueven en lo que es las danzas urbanas, están creciendo cada vez más como lo es a lo largo del país. Acá, en Comodoro, hay mucha movida en lo que es ritmos urbanos y reggaetón, específicamente”.